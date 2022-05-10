Зеленский: Рассчитываю, что в июне Украина получит положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС

Он отметил, что Украина подготовила и вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе.
"Госпожа Урсула отметила, что поражена скоростью, с которой наше правительство заполнило опросник. Я был рад услышать в ответ от нее, что наша скорость стимулирует Еврокомиссию действовать так же быстро. Рассчитываю в июне получить положительный ответ относительно получения нашей страной статуса кандидата в члены ЕС", – сказал Зеленский.
28 февраля, после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.
Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.