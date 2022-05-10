Зеленский: Рассчитываю, что в июне Украина получит положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС

Он отметил, что Украина подготовила и вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе.

"Госпожа Урсула отметила, что поражена скоростью, с которой наше правительство заполнило опросник. Я был рад услышать в ответ от нее, что наша скорость стимулирует Еврокомиссию действовать так же быстро. Рассчитываю в июне получить положительный ответ относительно получения нашей страной статуса кандидата в члены ЕС", – сказал Зеленский.