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Зеленский: Рассчитываю, что в июне Украина получит положительный ответ о статусе кандидата в члены ЕС

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Зеленский отметил, что опросник Украина уже заполнила
Зеленский отметил, что опросник Украина уже заполнила
Фото: president.gov.ua

После общения с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен появилось ощущение, что Украина стала ближе к членству в Европейском союзе. Об этом в вечернем обращении 9 мая заявил президент Украины Владимир Зеленский, видео опубликовано в Facebook Офиса президента.

Он отметил, что Украина подготовила и вторую часть опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе.

"Госпожа Урсула отметила, что поражена скоростью, с которой наше правительство заполнило опросник. Я был рад услышать в ответ от нее, что наша скорость стимулирует Еврокомиссию действовать так же быстро. Рассчитываю в июне получить положительный ответ относительно получения нашей страной статуса кандидата в члены ЕС", – сказал Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/523705282582947/

Контекст:

28 февраля, после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.

Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Потом состоялся неформальный саммит лидеров ЕС, на котором было принято решение, которое, как считают в МИД Украины, свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС.

Опросник, необходимый для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении, Зеленскому во время визита в Киев 8 апреля передала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Через 10 дней Украина передала ответы на первую часть опросника.

Теги: Еврокомиссия, переговоры, Европейский союз, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, президент, Евросоюз, визит, членство, ЕС
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