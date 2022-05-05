“Я проконсультируюсь, когда наступит лучший момент“. Мишель сказал, когда могут пройти дебаты о членстве Украины в ЕС

"Я всегда абсолютно честен с украинским народом и украинской властью. Во-первых, по сути, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Еврокомиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает восемь – девять месяцев. Де-факто решение было принято за несколько дней. Пункт один. Второй пункт. Комиссия уже объявила, что цель комиссии состоит в том, чтобы опубликовать выводы в июне. В совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского совета", – пояснил Мишель.
Он отметил, что перед дебатами в Совете Европы пройдут консультации с компетентными чиновниками.
"Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы. Следующий шаг совершенно ясен – следующей будет Европейская комиссия, и, исходя из этого, я буду обязан увидеть, когда мы сможем внести тему в повестку дня Европейского совета. Будет ли это в июне или позже – я не могу сказать сегодня", – подчеркнул Мишель.
28 февраля, после масштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в сложившихся условиях рассчитывает на присоединение к блоку по специальной процедуре.
1 марта Европейский парламент поддержал предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.
10–11 марта во Франции прошел неформальный саммит лидеров Евросоюза, на нем обсудили агрессию России против Украины и отношения ЕС с Украиной. В итоговом заявлении саммита сказано, что Евросовет признал европейские устремления и европейский выбор Украины, это зафиксировано в Соглашении об ассоциации. Однако никаких конкретных обязательств относительно принятия Украины в ЕС в документе не прописано.
Президент Литвы Гитанас Науседа после саммита заявил, что лидеры стран – участниц ЕС поддержали евроинтеграцию Украины. Решение неформального саммита лидеров Европейского союза свидетельствует о том, что Украина будет членом ЕС, считает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Над заключением по заявке Украины о вступлении в ЕС начала работать Еврокомиссия, сообщил 21 марта еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Варгейи.
8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вручила Зеленскому опросник о членстве в Евросоюзе. Он необходим для определения готовности государства, подавшего заявку на членство в ЕС, начинать переговоры о вступлении. Еврокомиссия рассматривает этот опросник и дает заключение.
18 апреля Украина передала ответы на первую часть опросника, необходимого для рассмотрения заявки.