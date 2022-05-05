“Я проконсультируюсь, когда наступит лучший момент“. Мишель сказал, когда могут пройти дебаты о членстве Украины в ЕС

"Я всегда абсолютно честен с украинским народом и украинской властью. Во-первых, по сути, через несколько дней после того, как мы получили заявку, мы быстро приняли решение, поручив Еврокомиссии предоставить свои выводы. Обычно это занимает восемь – девять месяцев. Де-факто решение было принято за несколько дней. Пункт один. Второй пункт. Комиссия уже объявила, что цель комиссии состоит в том, чтобы опубликовать выводы в июне. В совете я буду обязан оценить, когда мы будем готовы включить эту тему в повестку дня Европейского совета", – пояснил Мишель.

Он отметил, что перед дебатами в Совете Европы пройдут консультации с компетентными чиновниками.

"Я проконсультируюсь со всеми действующими лицами, чтобы оценить, когда наступит лучший момент, и мы будем готовы провести эти дебаты на уровне Совета Европы. Следующий шаг совершенно ясен – следующей будет Европейская комиссия, и, исходя из этого, я буду обязан увидеть, когда мы сможем внести тему в повестку дня Европейского совета. Будет ли это в июне или позже – я не могу сказать сегодня", – подчеркнул Мишель.