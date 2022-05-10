Джонсон: Я более чем когда-либо уверен, что Украина победит

Джонсон: Пока мы празднуем победу над фашизмом во Второй мировой войне, великая европейская нация сражается за выживание против брутального вторжения Фото: ЕРА

Джонсон в очередной раз подчеркнул, что Великобритания поддерживает и будет поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ. Он также выразил свое восхищение смелостью и мужеством украинских защитников, доказывающих миру, что "никакая сила не может победить людей, которые полны решимости оставаться свободными".

"Пока мы празднуем победу над фашизмом во Второй мировой войне, великая европейская нация сражается за выживание против брутального вторжения. Они всего лишь хотят жить в мире и свободе на своей земле, что является правом каждой страны. И все нации, которые разделяют это право, обязаны поддержать Украину в борьбе против агрессии президента России Владимира Путина", — сказал Джонсон.

Он отметил, что англичане "стоят плечом к плечу" с украинцами, и напомнил, что Британия поставила в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, переносные зенитно-ракетные комплексы Star Streak, самонаводящиеся ракеты Brimstone, а также отправляет современные радиолокационные станции и бронетехнику.

"Когда эта агония завершится, Британия поможет Украине восстановиться и защититься от любой будущей агрессии. В эту годовщину я более чем когда-либо уверен, что Украина победит, Украина будет свободной. Суверенная Украина возродится, и Британия будет рядом, сколько бы времени это ни заняло", — подчеркнул премьер.

I have never been more certain that Ukraine will win.



Britain will stand shoulder-to-shoulder with Ukraine for as long as it takes.



Slava Ukraini * pic.twitter.com/0e3UpIy9O5 — Boris Johnson (@BorisJohnson) May 9, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)