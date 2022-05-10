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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон: Я более чем когда-либо уверен, что Украина победит

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Джонсон: Пока мы празднуем победу над фашизмом во Второй мировой войне, великая европейская нация сражается за выживание против брутального вторжения
Джонсон: Пока мы празднуем победу над фашизмом во Второй мировой войне, великая европейская нация сражается за выживание против брутального вторжения
Фото: ЕРА

9 мая премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал в Twitter обращение к украинскому народу, в котором выразил свою уверенность в победе Украины в войне с Россией.

Джонсон в очередной раз подчеркнул, что Великобритания поддерживает и будет поддерживать Украину в борьбе с агрессией РФ. Он также выразил свое восхищение смелостью и мужеством украинских защитников, доказывающих миру, что "никакая сила не может победить людей, которые полны решимости оставаться свободными".

"Пока мы празднуем победу над фашизмом во Второй мировой войне, великая европейская нация сражается за выживание против брутального вторжения. Они всего лишь хотят жить в мире и свободе на своей земле, что является правом каждой страны. И все нации, которые разделяют это право, обязаны поддержать Украину в борьбе против агрессии президента России Владимира Путина", — сказал Джонсон.

Он отметил, что англичане "стоят плечом к плечу" с украинцами, и напомнил, что Британия поставила в Украину противотанковые ракетные комплексы Javelin и NLAW, переносные зенитно-ракетные комплексы Star Streak, самонаводящиеся ракеты Brimstone, а также отправляет современные радиолокационные станции и бронетехнику.

"Когда эта агония завершится, Британия поможет Украине восстановиться и защититься от любой будущей агрессии. В эту годовщину я более чем когда-либо уверен, что Украина победит, Украина будет свободной. Суверенная Украина возродится, и Британия будет рядом, сколько бы времени это ни заняло", — подчеркнул премьер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Великобритания уже 24 февраля начала вводить санкции против российских компаний, правительство Джонсона системно осуществляет поставки оружия и гуманитарных грузов для Украины. 3 мая, выступая перед Верховной Радой, премьер-министр объявил о новом пакете помощи Украине на £300 млн.

9 апреля Джонсон во время визита в Киев заявил, что Великобритания "не остановится ни перед чем", чтобы обеспечить Украину ресурсами для победы над РФ.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, Англия, война, правительство, помощь, Борис Джонсон, украинцы, война России против Украины, борьба, премьер-министр, обращение
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