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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Николаевской области в результате обстрелов погиб мирный житель

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Тело погибшего обнаружили на месте пожара
Тело погибшего обнаружили на месте пожара
Фото: ДСНС України / Telegram

В селе Шевченково Николаевской области после обстрела российской армии погиб 80-летний мужчина. Об этом 9 мая сообщила в Telegram Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в результате обстрелов Шевченково произошел пожар в одном из частных домов.

"9 мая в 6.17 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании гаража с автомобилем и хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Пожар возник вследствие вражеских обстрелов в селе Шевченково Николаевского района", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, площадь возгорания составляла 70 м². Спасатели потушили пожар в 7.55. На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины 1942 года рождения.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

16 марта глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

22 апреля и.о. командующего войсками Центрального военного округа РФ Рустам Миннекаев заявил, что цели России во второй фазе вторжения в Украину – захват Донецкой и Луганской областей, а также юга для создания сухопутного коридора в оккупированный Крым. Захват юга Украины, сказал Миннекаев, позволит россиянам получить выход к Приднестровью.

Власти Николаева готовятся к осаде или попытке вторжения в город российских оккупантов, сообщил в опубликованном 26 апреля интервью мэр Николаева Александр Сенкевич.

Теги: Россия, Украина, пожар, ГСЧС, война, военные, оккупация, Николаевская область, спасатели, обстрелы, война России против Украины
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