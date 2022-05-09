В Николаевской области в результате обстрелов погиб мирный житель

Отмечается, что в результате обстрелов Шевченково произошел пожар в одном из частных домов.

"9 мая в 6.17 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании гаража с автомобилем и хозяйственной постройки на территории частного домовладения. Пожар возник вследствие вражеских обстрелов в селе Шевченково Николаевского района", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, площадь возгорания составляла 70 м². Спасатели потушили пожар в 7.55. На месте пожара было обнаружено тело погибшего мужчины 1942 года рождения.

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