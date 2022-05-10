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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате вечернего обстрела оккупантами Одессы один человек погиб, пять пострадали – оперативное командование "Юг"

Ракеты попали в ТРЦ и склад продукции
Ракеты попали в ТРЦ и склад продукции
Фото: Оперативне командування "Південь"/Operational Command “South” / Facebook

Вечером 9 мая российские оккупанты вновь обстреляли Одессу. Об этом сообщило в Facebook оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины.

"Рашисты снова ударили по Одессе с применением авиации. Семь ракет было выпущено по городу. Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит", – говорится в сообщении.

Ракеты попали в торговый центр и склад с готовой продукцией широкого потребления, отметили в командовании.

"К сожалению, один человек погиб, пять раненых доставлены в больницу, им оказана помощь. Продолжается тушение пожаров", – проинформировали в ОК "Юг".

https://www.facebook.com/okPivden/posts/2052475424923700

С утра 9 мая оккупанты несколько раз обстреляли Одесскую область, в том числе и во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району. В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.

2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.

7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Одесса, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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