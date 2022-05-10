В результате вечернего обстрела оккупантами Одессы один человек погиб, пять пострадали – оперативное командование "Юг"

"Рашисты снова ударили по Одессе с применением авиации. Семь ракет было выпущено по городу. Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит", – говорится в сообщении.

Ракеты попали в торговый центр и склад с готовой продукцией широкого потребления, отметили в командовании.

"К сожалению, один человек погиб, пять раненых доставлены в больницу, им оказана помощь. Продолжается тушение пожаров", – проинформировали в ОК "Юг".

С утра 9 мая оккупанты несколько раз обстреляли Одесскую область, в том числе и во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля.