В результате вечернего обстрела оккупантами Одессы один человек погиб, пять пострадали – оперативное командование "Юг"

"Рашисты снова ударили по Одессе с применением авиации. Семь ракет было выпущено по городу. Однако резервы ракет у врага, очевидно, на остатке, поскольку в ход явно пущены раритетные, советского образца, которых по возрасту уже наведение подводит", – говорится в сообщении.
Ракеты попали в торговый центр и склад с готовой продукцией широкого потребления, отметили в командовании.
"К сожалению, один человек погиб, пять раненых доставлены в больницу, им оказана помощь. Продолжается тушение пожаров", – проинформировали в ОК "Юг".
С утра 9 мая оккупанты несколько раз обстреляли Одесскую область, в том числе и во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля и главы Евросовета Шарля Мишеля.
С начала полномасштабного вторжения в Украину (с 24 февраля) Россия обстреливает гражданскую и промышленную инфраструктуру в Одессе и Одесской области, в последнее время ракетные удары участились, часть ракет сбивает ПВО. Так, только 28 апреля были сбиты три из трех ракет, выпущенных по Одесскому району. В тот же день оккупанты обстреляли одесский аэропорт, повредив взлетную полосу.
2 мая оккупанты в третий раз нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман, разрушив его. В результате ракетного удара по Одессе 2 мая погиб 13-летний ребенок.
7 мая Россия атаковала Одесскую область четырьмя, а позже шестью ракетами. 8 мая оккупанты продолжили обстрелы региона, часть ракет сбила ПВО.