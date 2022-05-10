Российские оккупанты обстреляли из артиллерии автомобиль с гражданскими в Запорожской области, есть погибший – прокуратура

По данным следствия, автомобиль с двумя гражданскими лицами оказался под обстрелом артиллерии РФ на блокпосту оккупантов возле села Белогорье Пологовского района.

"В результате прямого попадания снаряда в транспортное средство оно было взорвано. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)