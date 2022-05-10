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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли из артиллерии автомобиль с гражданскими в Запорожской области, есть погибший – прокуратура

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Из-за попадания снаряда автомобиль был взорван
Из-за попадания снаряда автомобиль был взорван
Фото: ЕРА (иллюстративное)

9 мая российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по автомобилю с гражданскими в Запорожской области, в результате удара погиб один человек. Об этом сегодня проинформировала в Facebook пресс-служба областной прокуратуры.

По данным следствия, автомобиль с двумя гражданскими лицами оказался под обстрелом артиллерии РФ на блокпосту оккупантов возле села Белогорье Пологовского района. 

"В результате прямого попадания снаряда в транспортное средство оно было взорвано. Пассажир авто скончался на месте, водитель получил ранения", – сообщили в прокуратуре.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, – ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/zap.gp.gov.ua/posts/3688211304636313

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 7 мая военные РФ пытались при поддержке авиации наступать в Запорожской области, но понесли потери и отошли. ВСУ совершают успешные контрнаступательные действия против российских оккупантов на запорожском направлении, сообщили в Запорожской ОВА 8 мая.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Запорожская область, артиллерия, правоохранители, блокпост, обстрелы, война России против Украины, уголовное производство, погибшие, автомобиль, пассажиры, российские оккупанты
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