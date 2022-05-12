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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили по Кременчугу 12 ракет, одну сбила ПВО – глава Полтавской обладминистрации

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Пожар уже локализован, отметил Лунин
Пожар уже локализован, отметил Лунин
Фото: ТРУХА Полтава / Telegram

12 мая российские оккупанты выпустили по Кременчугу Полтавской области 12 ракет, сообщил в Telegram председатель областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин.

"Сегодняшний обстрел Полтавской области – едва ли не самый больший за время полномасштабной войны. 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга, большинство – по нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал. На НПЗ спасатели тушат пожар. Никто, к счастью, не пострадал", – написал он.

В видеокомментарии глава ОВА отметил, что пожар уже локализовали.

"Одну ракету наши Вооруженные силы сбили", – объяснил Лунин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня Лунин говорил о четырех "прилетах" по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.

Контекст:

Полтавская область не оккупирована российскими войсками, но периодически захватчики стреляют по территории региона ракетами.

Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге россияне обстреливали 2 апреля и 24 апреля.

5 мая Лунин говорил, что обстрелянный НПЗ в Кременчуге не заработает до конца года, писала "Кременчуцька газета".

Теги: Россия, пожар, война, Кременчуг, ПВО, Полтавская область, вторжение, обстрелы, война России против Украины, ракеты, инфраструктура, Дмитрий Лунин, российские оккупанты
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