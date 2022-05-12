Оккупанты выпустили по Кременчугу 12 ракет, одну сбила ПВО – глава Полтавской обладминистрации

"Сегодняшний обстрел Полтавской области – едва ли не самый больший за время полномасштабной войны. 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга, большинство – по нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал. На НПЗ спасатели тушат пожар. Никто, к счастью, не пострадал", – написал он.

В видеокомментарии глава ОВА отметил, что пожар уже локализовали.

"Одну ракету наши Вооруженные силы сбили", – объяснил Лунин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Ранее сегодня Лунин говорил о четырех "прилетах" по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.