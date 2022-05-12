Оккупанты выпустили по Кременчугу 12 ракет, одну сбила ПВО – глава Полтавской обладминистрации

"Сегодняшний обстрел Полтавской области – едва ли не самый больший за время полномасштабной войны. 12 российских ракет ударили по инфраструктуре Кременчуга, большинство – по нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал. На НПЗ спасатели тушат пожар. Никто, к счастью, не пострадал", – написал он.
В видеокомментарии глава ОВА отметил, что пожар уже локализовали.
"Одну ракету наши Вооруженные силы сбили", – объяснил Лунин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Ранее сегодня Лунин говорил о четырех "прилетах" по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу.
Полтавская область не оккупирована российскими войсками, но периодически захватчики стреляют по территории региона ракетами.
Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге россияне обстреливали 2 апреля и 24 апреля.
5 мая Лунин говорил, что обстрелянный НПЗ в Кременчуге не заработает до конца года, писала "Кременчуцька газета".