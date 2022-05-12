Оккупанты обстреляли Полтавскую область, четыре ракеты прилетели в Кременчуг – глава обладминистрации

Лунин сообщил о четырех "прилетах" в Кременчуг Фото: ЕРА (архив)

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ (нефтеперерабатывающий завод. – "ГОРДОН"). Также звуки взрывов были слышны в Полтавском районе. Подробности позже. Не выходим из укрытий", – написал он.

Telegram-каналы пишут, что после взрывов в Кременчуге пропало электричество, масштаб разрушений не уточняется.

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