Оккупанты обстреляли Полтавскую область, четыре ракеты прилетели в Кременчуг – глава обладминистрации

"Четыре "прилета" снова по Кременчугскому НПЗ (нефтеперерабатывающий завод. – "ГОРДОН"). Также звуки взрывов были слышны в Полтавском районе. Подробности позже. Не выходим из укрытий", – написал он.
Telegram-каналы пишут, что после взрывов в Кременчуге пропало электричество, масштаб разрушений не уточняется.
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Полтавская область не оккупирована российскими войсками, но периодически захватчики стреляют по территории региона ракетами.
Нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге россияне обстреливали 2 апреля и 24 апреля.
5 мая Лунин говорил, что обстрелянный НПЗ в Кременчуге не заработает до конца года, писала "Кременчуцька газета".