Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов" – ОВА

По данным Резниченко, в результате обстрела один человек погиб, один получил ранения Фото: Валентин Резніченко / Facebook

"Ночь более-менее. Утром оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину – из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску. Били как раз тогда, когда люди шли на работу", – говорится в сообщении.

По данным Резниченко, в результате обстрела один человек погиб, один получил ранения.

Был разрушен объект энергетической инфраструктуры.

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