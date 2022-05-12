Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов" – ОВА

"Ночь более-менее. Утром оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину – из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску. Били как раз тогда, когда люди шли на работу", – говорится в сообщении.
По данным Резниченко, в результате обстрела один человек погиб, один получил ранения.
Был разрушен объект энергетической инфраструктуры.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.
16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.
11 мая российская армия трижды обстреляли Зеленодольскую общину из "Градов".