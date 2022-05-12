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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Днепропетровскую область из "Ураганов" – ОВА

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По данным Резниченко, в результате обстрела один человек погиб, один получил ранения
По данным Резниченко, в результате обстрела один человек погиб, один получил ранения
Фото: Валентин Резніченко / Facebook

Утром 12 мая российские оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области из РСЗО "Ураган", в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь более-менее. Утром оккупанты снова обстреляли Зеленодольскую общину – из "Ураганов". Попали по Великой Костромке и Зеленодольску. Били как раз тогда, когда люди шли на работу", – говорится в сообщении.

По данным Резниченко, в результате обстрела один человек погиб, один получил ранения.

Был разрушен объект энергетической инфраструктуры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

11 мая российская армия трижды обстреляли Зеленодольскую общину из "Градов".

Теги: Россия, Украина, война, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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