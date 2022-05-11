"Ценители "русского мира" били из "Градов". Оккупанты 11 мая трижды обстреляли Зеленодольскую общину – глава Днепропетровской ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Враг трижды сегодня обстрелял Зеленодольскую общину. Ценители "русского мира" били из [РСЗО] "Градов". Попали по Зеленодольску и Великой Костромке. Есть разрушения. Люди целы", – написал руководитель ОВА.

Накануне, 10 мая, оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из артиллерии.



Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.