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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ценители "русского мира" били из "Градов". Оккупанты 11 мая трижды обстреляли Зеленодольскую общину – глава Днепропетровской ОВА

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Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из РСЗО "Град" (фото иллюстративное)
Оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из РСЗО "Град" (фото иллюстративное)
Фото: wikipedia.org

Российские оккупационные войска 11 мая трижды обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Враг трижды сегодня обстрелял Зеленодольскую общину. Ценители "русского мира" били из [РСЗО] "Градов". Попали по Зеленодольску и Великой Костромке. Есть разрушения. Люди целы", – написал руководитель ОВА.

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/370587685103272

Накануне, 10 мая, оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину из артиллерии.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, Град, РСЗО, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения, российские оккупанты
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