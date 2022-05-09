Российские оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область

"Снова вражеская атака. Орки обстреляли из "Градов" Широковскую общину. В селе Ганновка один дом разрушен, несколько повреждены. Люди не пострадали. Большинство местных уехали", – отметил Резниченко.
По словам главы ОВА, село осталось без света. Сейчас там работают электрики.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.
В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.
16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.