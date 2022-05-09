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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область

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Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 9 мая обстреляли Днепропетровскую область. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Снова вражеская атака. Орки обстреляли из "Градов" Широковскую общину. В селе Ганновка один дом разрушен, несколько повреждены. Люди не пострадали. Большинство местных уехали", – отметил Резниченко.

По словам главы ОВА, село осталось без света. Сейчас там работают электрики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

Теги: Россия, Украина, Днепропетровская область, обстрелы, Валентин Резниченко, война России против Украины, российские оккупанты
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