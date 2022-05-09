Российские оккупанты из "Градов" обстреляли Днепропетровскую область

"Снова вражеская атака. Орки обстреляли из "Градов" Широковскую общину. В селе Ганновка один дом разрушен, несколько повреждены. Люди не пострадали. Большинство местных уехали", – отметил Резниченко.

По словам главы ОВА, село осталось без света. Сейчас там работают электрики.

Война России против Украины. Главное (обновляется)