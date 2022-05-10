Оккупанты утром обстреляли Зеленодольскую общину в Днепропетровской области – глава ОВА

"Ночь с частыми воздушными тревогами. Наутро – артобстрел Зеленодольской общины. Повреждено несколько домов. Людей не задело", – заявил он.

По словам Резниченко, сейчас "все нормально".

Глава облсовета Николай Лукашук сообщил в Telegram, что оккупанты обстреляли окрестности Великой Костромки Криворожского района.

"Один дом частично поврежден, никто не пострадал", – написал он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину – 24 февраля.

В частности, 24 марта они нанесли ракетный удар по одному из военных объектов в регионе, 30 марта – по Днепру и Новомосковску. В Днепре ракета попала в нефтебазу, в Новомосковске – в один из заводов. Целью российских военных также стала воинская часть. 9 апреля оккупанты уничтожили инфраструктурный объект в Днепре и повредили промышленный объект в области.

16 апреля Резниченко сообщил об обстреле неработающей птицефабрики. 21 апреля оккупанты нанесли ракетные удары по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.