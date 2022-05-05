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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Энергетики вернули свет еще 33 тыс. семей – ДТЭК

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Энергетики вернули свет еще 33 тыс. семей – ДТЭК / ГОРДОН

Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

За минувшие сутки энергетики вернули свет более 33 тыс. семей в 33 населенных пунктах Киевской, Днепропетровской и Донецкой областей. Об этом сообщили в компании ДТЭК Рината Ахметова.

"На Киевщине свет вернули для 1016 семей. 5 мая энергетики ДТЭК продолжают выполнять работы по возвращению света в 14 населенных пунктах Бучанского и Вышгородского районов, в том числе по заявкам потребителей, вернувшихся в свои дома на освобожденных территориях", – отмечают в ДТЭК.

Продолжаются работы в Гостомеле, Ирпене, Буче, Романовке, Дмитровке, Мирче, Загальцах. Электромонтеры ДТЭК полностью восстановили электроснабжение села Нивецкое в Вышгородском районе. Частично заживили село Жерева. В Бучанском районе подключили всех потребителей в Ворзеле, Лубянке, Торфяном, Почепине.

В Донецкой области боевые действия продолжаются, из-за чего регулярно повреждается энергооборудование. За сутки удалось вернуть свет более 31 тыс. семей в Авдеевском, Бахмутском, Краматорском районах.

"Самые сложные направления, по сообщению энергетиков – лиманское, авдеевское, марьинское, торецкое и великоновоселковское. Специалисты компании ждут разрешения от Вооруженных сил Украины для того, чтобы проводить ремонты линий", – подчеркнули в ДТЭК.

Артиллерийские обстрелы продолжаются в Днепропетровской области. Из-за этого были повреждены сети Криворожского района, граничащего с Херсонской областью. За 4 апреля энергетики вернули свет в 570 домов в 11 населенных пунктах, оставшихся без света из-за обстрела, сообщили в пресс-службе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Донецкая область, энергетика, Гостомель, Киевская область, Днепропетровская область, электроснабжение, Ирпень, Буча, обстрелы, война России против Украины
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