12-летний ребенок погиб в Днепропетровской области от кассетного боеприпаса – глава ОВА

Некоторые боеприпасы могут взорваться через длительное время после "прилета", к ним нельзя приближаться Фото: npu.gov.ua (иллюстративное)

"Погиб ребенок. В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала… Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов", – написал он.

Резниченко призвал жителей не трогать оставшиеся после вражеских атак снаряды.

"Увидели подозрительный предмет – зовите спасателей или полицию. Кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки состоит в том, что какое-то время после обстрела она остается опасной. Эта война вероломна. Она рядом, даже когда незаметна", – написал он.

Полиция Днепропетровской области проводит проверку по факту гибели мальчика, сообщила пресс-служба регионального управления. Правоохранители планируют открыть уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

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