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ВОЙНА В УКРАИНЕ

12-летний ребенок погиб в Днепропетровской области от кассетного боеприпаса – глава ОВА

Некоторые боеприпасы могут взорваться через длительное время после "прилета", к ним нельзя приближаться
Некоторые боеприпасы могут взорваться через длительное время после "прилета", к ним нельзя приближаться
Фото: npu.gov.ua (иллюстративное)

В Днепропетровской области уже шесть человек погибли из-за детонации боеприпасов от российских кассетных снарядов. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Валентин Резниченко 8 мая.

"Погиб ребенок. В Синельниковском районе 12-летний мальчик нашел боеприпас от кассетного снаряда и принес домой. Взрывчатка сдетонировала… Это уже шестая смерть в области из-за таких боеприпасов", – написал он.

Резниченко призвал жителей не трогать оставшиеся после вражеских атак снаряды.

"Увидели подозрительный предмет – зовите спасателей или полицию. Кассетные боеприпасы коварны. Особенность этой взрывчатки состоит в том, что какое-то время после обстрела она остается опасной. Эта война вероломна. Она рядом, даже когда незаметна", – написал он.

Полиция Днепропетровской области проводит проверку по факту гибели мальчика, сообщила пресс-служба регионального управления. Правоохранители планируют открыть уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

https://www.facebook.com/PoliceDniproRegion/posts/2049456685214975

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Захватчики неоднократно использовали в ходе вторжения запрещенные гуманитарным правом боеприпасы.

Применение кассетных боеприпасов по жилым районам фиксировали, в частности, в Донецкой и Николаевской областях, включая Николаев.

Теги: смерть, Днепропетровская область, боеприпасы, кассетные бомбы, Валентин Резниченко, война России против Украины, ребенок
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