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ВОЙНА В УКРАИНЕ

15 мая оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

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Оккупанты обстреливают мирных жителей Донбасса
Оккупанты обстреливают мирных жителей Донбасса
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

В ходе продолжающейся агрессии России 15 мая в Донецкой области погибли три мирных жителя, проинформировал в Facebook председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 15 мая россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двух в Дробышевом и одного в Торецке. Еще 12 человек получили ранения. Также сегодня удалось уточнить информацию о трех гражданских, которые погибли ранее: два в Северске и один в Вольном Поле", – написал он.

Глава ОВА отметил, что "в Бахмуте медицинская помощь была оказана трем гражданским, которые были ранены в Луганской области".

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое свое преступление россияне будут привлечены к ответственности", – заявил Кириленко.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/546838656998693

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

Теги: Россия, Донецкая область, война, Мариуполь, агрессия, Северск, Волноваха, раненые, вторжение, жертвы, украинцы, война России против Украины, Торецк, погибшие, Павел Кириленко, российские оккупанты
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