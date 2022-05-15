15 мая оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 15 мая россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двух в Дробышевом и одного в Торецке. Еще 12 человек получили ранения. Также сегодня удалось уточнить информацию о трех гражданских, которые погибли ранее: два в Северске и один в Вольном Поле", – написал он.

Глава ОВА отметил, что "в Бахмуте медицинская помощь была оказана трем гражданским, которые были ранены в Луганской области".

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое свое преступление россияне будут привлечены к ответственности", – заявил Кириленко.

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