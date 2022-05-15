15 мая оккупанты убили трех мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 15 мая россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двух в Дробышевом и одного в Торецке. Еще 12 человек получили ранения. Также сегодня удалось уточнить информацию о трех гражданских, которые погибли ранее: два в Северске и один в Вольном Поле", – написал он.
Глава ОВА отметил, что "в Бахмуте медицинская помощь была оказана трем гражданским, которые были ранены в Луганской области".
"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое свое преступление россияне будут привлечены к ответственности", – заявил Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.