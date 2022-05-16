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ВОЙНА В УКРАИНЕ

16 мая оккупанты убили девять мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

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По данным Нацполиции, оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области
По данным Нацполиции, оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов Донецкой области
Фото: Національна поліція України / Facebook

Агрессивные действия российских военных привели 16 мая к гибели девяти мирных жителей Донецкой области, проинформировал в Facebook председатель областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 16 мая россияне убили девять мирных жителей Донецкой области: трех – в Лимане, двух – в Авдеевке, по одному – в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Катериновке. Еще шесть человек получили ранения", – написал он.

По данным главы Донецкой ОВА, в Бахмуте медицинскую помощь оказали двум гражданским, раненным в Луганской области.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление на украинской земле россияне будут наказаны", – заявил Кириленко.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/547644690251423

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Нацполиция Украины сообщала сегодня, что за сутки в Донецкой области российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов, используя авиабомбы, ракеты "воздух – земля" и реактивные системы "Град" и "Смерч".

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

Теги: Россия, война, Донбасс, Мариуполь, Волноваха, раненые, Марьинка, Авдеевка, жертвы, обстрелы, украинцы, Катериновка, война России против Украины, Бахмут, погибшие, Павел Кириленко, российские оккупанты
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