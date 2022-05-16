16 мая оккупанты убили девять мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 16 мая россияне убили девять мирных жителей Донецкой области: трех – в Лимане, двух – в Авдеевке, по одному – в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Катериновке. Еще шесть человек получили ранения", – написал он.

По данным главы Донецкой ОВА, в Бахмуте медицинскую помощь оказали двум гражданским, раненным в Луганской области.

"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление на украинской земле россияне будут наказаны", – заявил Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Нацполиция Украины сообщала сегодня, что за сутки в Донецкой области российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов, используя авиабомбы, ракеты "воздух – земля" и реактивные системы "Град" и "Смерч".