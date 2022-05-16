16 мая оккупанты убили девять мирных жителей Донецкой области – глава обладминистрации

"За 16 мая россияне убили девять мирных жителей Донецкой области: трех – в Лимане, двух – в Авдеевке, по одному – в Марьинке, Клиновом, Дробышевом и Катериновке. Еще шесть человек получили ранения", – написал он.
По данным главы Донецкой ОВА, в Бахмуте медицинскую помощь оказали двум гражданским, раненным в Луганской области.
"Сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе. За каждое преступление на украинской земле россияне будут наказаны", – заявил Кириленко.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Нацполиция Украины сообщала сегодня, что за сутки в Донецкой области российские оккупанты обстреляли 10 населенных пунктов, используя авиабомбы, ракеты "воздух – земля" и реактивные системы "Град" и "Смерч".
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.
29 апреля Зеленский заявлял, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.