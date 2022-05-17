Российские оккупанты безуспешно штурмовали позиции украинских военных в Донецкой области – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчояровки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на северодонецком направлении "при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк".

"На бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел. На авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, успеха не имел. [...] Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, бои продолжаются на кураховском направлении, где оккупанты при поддержке артиллерии и авиации наступают на Новомихайловку.

"На славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и доукомплектацию войск и накопление запасов с целью подготовки к наступлению в направлении Славянска. Враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долгенькое, успеха не имел", – рассказали в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)