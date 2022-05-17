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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты безуспешно штурмовали позиции украинских военных в Донецкой области – Генштаб ВСУ

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Основные бои продолжаются на Донбассе
Основные бои продолжаются на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе продолжаются попытки российских оккупантов вести наступательные действия. Об этом 17 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчояровки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на северодонецком направлении "при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк".

"На бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел. На авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка – Новоселовка Вторая, успеха не имел. [...] Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, бои продолжаются на кураховском направлении, где оккупанты при поддержке артиллерии и авиации наступают на Новомихайловку.

"На славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку и доукомплектацию войск и накопление запасов с целью подготовки к наступлению в направлении Славянска. Враг пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долгенькое, успеха не имел", – рассказали в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/319091590403926

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

16 марта украинские военные уничтожили на Донбассе 12 боевых бронемашин, пять танков, шесть артиллерийских систем, зенитный ракетный комплекс "Тор", военный автомобиль, самолет Су-25, три БПЛА типа "Орлан-10".

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