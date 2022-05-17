На юге Украины российские оккупанты оборудуют вторую линию обороны – Генштаб ВСУ

Активные бои с оккупантами идут на Донбассе Фото: ЕРА (архив)

"На новопавловском и запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. В целях сковывания наших войск обстреливал с применением ствольной артиллерии и минометов. Одновременно противник осуществляет инженерное оборудование второй линии обороны", – говорится в сообщении.

По данным украинских военных, похожая ситуация наблюдается и в районе Николаева.

"На южнобужском направлении оккупанты активных боевых действий не проводили. Фиксировались обстрелы наших подразделений из минометов и ствольной артиллерии. Оккупанты продолжают инженерные работы по дооборудованию второй линии обороны железобетонными конструкциями", – объяснили в Генштабе ВСУ.

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