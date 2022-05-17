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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ходе наступлений и боевых действий на ряде направлений 16 мая оккупанты успеха не имели – Генштаб ВСУ

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За сутки ВСУ на донецком и луганском направлениях уничтожили пять российских танков
За сутки ВСУ на донецком и луганском направлениях уничтожили пять российских танков
Фото: EPA

На ряде направлений на Донбассе российские оккупанты за прошлые сутки не имели успеха в ходе боевых действий. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook утром 17 мая.

По данным Генштаба, на донецком направлении оккупанты продолжают вести обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также применяют авиацию.

"На лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливает группировку войск. На северодонецком направлении в районе населенного пункта Сиротино в ходе боевых действий враг понес потери и отошел. На бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел. На авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели. На кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледар, успеха не имел", – сообщили в ведомстве.

За прошлые сутки на донецком и луганском направлениях ВСУ отбили 11 атак врага.

"Уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, 12 единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/318752420437843

Контекст:

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщал, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в регионе.

15 мая Министерство обороны Украины опубликовало видео, на котором показано, как бойцы харьковской теробороны вышли на границу с Россией.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, ВСУ, обстрелы, война России против Украины
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