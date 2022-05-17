В ходе наступлений и боевых действий на ряде направлений 16 мая оккупанты успеха не имели – Генштаб ВСУ

За сутки ВСУ на донецком и луганском направлениях уничтожили пять российских танков Фото: EPA

По данным Генштаба, на донецком направлении оккупанты продолжают вести обстрелы из минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, а также применяют авиацию.

"На лиманском направлении противник вел наступательные действия в районе населенного пункта Дробышево. Усиливает группировку войск. На северодонецком направлении в районе населенного пункта Сиротино в ходе боевых действий враг понес потери и отошел. На бахмутском направлении противник вел боевые действия в направлении населенного пункта Вискрива, успеха не имел. На авдеевском направлении оккупанты вели боевые действия в направлении населенного пункта Каменка, успеха также не имели. На кураховском направлении противник вел наступление в направлении населенного пункта Угледар, успеха не имел", – сообщили в ведомстве.

За прошлые сутки на донецком и луганском направлениях ВСУ отбили 11 атак врага.

"Уничтожены пять танков, один зенитно-ракетный комплекс "Тор", шесть артиллерийских систем, 12 единиц боевой бронированной техники и один автомобиль противника", – говорится в сообщении.

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