Войска РФ обстреляли объект военной инфраструктуры во Львовской области почти у границы с Польшей – глава ОВА

"Спасибо ПВО за работу! Вновь обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей", – написал он.
Больше информации глава ОВА пообещал обнародовать утром. Он также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Мэр Львова Андрей Садовый сообщал в Facebook, что по самому областному центру ракеты не попали.
"Подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет. Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто бережет наше небо! Утром дадим более точную информацию", – написал он.
Взрывы во Львове были слышны в ночь на 17 мая. Козицкий сообщал, что, по предварительой информации, сработала система ПВО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Объект военной инфраструктуры также был обстрелян в Яворовском районе Львовской области 15 мая. В него попали четыре ракеты. Данных о травмированных или погибших не было. Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ заявило, что ракеты запускали из акватории Черного моря, предположительно, с подлодок. Две удалось сбить.
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские военные наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.
Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 16 апреля подразделения зенитных ракетных войск, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты, выпущенные с самолетов Су-35 со стороны Беларуси.
18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.
25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.
С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 российских БПЛА.