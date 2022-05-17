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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ обстреляли объект военной инфраструктуры во Львовской области почти у границы с Польшей – глава ОВА

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Козицкий: Спасибо ПВО за работу!
Козицкий: Спасибо ПВО за работу!
Фото: Максим Козицький / Facebook

Российские оккупанты обстреляли ракетами объект военной инфраструктуры во Львовской области. Об этом в Telegram в ночь на 17 мая сообщил глава областной военной администрации Максим Козицкий.

"Спасибо ПВО за работу! Вновь обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей", – написал он.

Больше информации глава ОВА пообещал обнародовать утром. Он также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщал в Facebook, что по самому областному центру ракеты не попали.

"Подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет. Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто бережет наше небо! Утром дадим более точную информацию", – написал он.

https://www.facebook.com/andriy.sadovyi/posts/574511050703669

Взрывы во Львове были слышны в ночь на 17 мая. Козицкий сообщал, что, по предварительой информации, сработала система ПВО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Объект военной инфраструктуры также был обстрелян в Яворовском районе Львовской области 15 мая. В него попали четыре ракеты. Данных о травмированных или погибших не было. Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ заявило, что ракеты запускали из акватории Черного моря, предположительно, с подлодок. Две удалось сбить.

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские военные наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.

Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 16 апреля подразделения зенитных ракетных войск, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты, выпущенные с самолетов Су-35 со стороны Беларуси.

18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.

25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.

С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 российских БПЛА.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львов, Львовская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Максим Козицкий
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