Войска РФ обстреляли объект военной инфраструктуры во Львовской области почти у границы с Польшей – глава ОВА

"Спасибо ПВО за работу! Вновь обстрелян объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района, почти на границе с Польшей", – написал он.

Больше информации глава ОВА пообещал обнародовать утром. Он также призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Мэр Львова Андрей Садовый сообщал в Facebook, что по самому областному центру ракеты не попали.

"Подтвержденной информации о попадании ракет по городу нет. Давайте вместе поблагодарим за это тех, кто бережет наше небо! Утром дадим более точную информацию", – написал он.

Взрывы во Львове были слышны в ночь на 17 мая. Козицкий сообщал, что, по предварительой информации, сработала система ПВО.

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Объект военной инфраструктуры также был обстрелян в Яворовском районе Львовской области 15 мая. В него попали четыре ракеты. Данных о травмированных или погибших не было. Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ заявило, что ракеты запускали из акватории Черного моря, предположительно, с подлодок. Две удалось сбить.