"Недалеко от границы с Польшей". Козицкий уточнил, что в объект военной инфраструктуры во Львовской области попало четыре ракеты, он разрушен

Козицкий сообщил, что оккупанты обстреляли объект в Яворовском районе Фото: Максим Козицький / Facebook

"Четыре ракеты врага попали в объект военной инфраструктуры в Яворовском районе, недалеко от границы с Польшей. Объект полностью разрушен", – написал он.

Ранее Козицкий сообщал о ракетном ударе оккупантов по объекту военной инфраструктуры в регионе. По его словам, на данный момент информации о погибших и травмированных нет.

Воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВСУ заявило, что ракеты запускали из акватории Черного моря, предположительно, с подлодок. Две удалось сбить.

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