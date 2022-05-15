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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью войска РФ нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры во Львовской области – глава ОВА

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Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал
Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал
Фото: Максим Козицький / Facebook

Российские оккупанты обстреляли объект военной инфраструктуры во Львовской области. Об этом в Telegram 15 мая сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

"15 мая, около 4.30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет", – говорится в сообщении.

Он добавил, что наличие и характер разрушений уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После нападения РФ на Украину 24 февраля российские военные наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.

Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 16 апреля подразделения зенитных ракетных войск, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты, выпущенные с самолетов Су-35 со стороны Беларуси.

18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.

25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.

С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 БПЛА врага.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Львовская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Максим Козицкий
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