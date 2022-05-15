Ночью войска РФ нанесли ракетный удар по объекту военной инфраструктуры во Львовской области – глава ОВА

Козицкий сообщил, что, по предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал Фото: Максим Козицький / Facebook

"15 мая, около 4.30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры. По состоянию на данный момент информации о погибших и травмированных нет", – говорится в сообщении.

Он добавил, что наличие и характер разрушений уточняется.

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