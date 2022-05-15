Оккупанты запускали ракеты по Львской области с Черного моря, две удалось сбить – воздушное командование "Запад"

"Утром, 15 мая, из акватории Черного моря рашистами нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры. Запуск крылатых ракет осуществлялся предположительно с подлодок. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены две крылатые ракеты оккупантов", – сообщили в командовании.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал о ракетном ударе оккупантов по объекту военной инфраструктуры в регионе. По его словам, на данный момент информации о погибших и травмированных нет.