Оккупанты запускали ракеты по Львской области с Черного моря, две удалось сбить – воздушное командование "Запад"

"Утром, 15 мая, из акватории Черного моря рашистами нанесено несколько ракетных ударов по Львовской области с целью уничтожения объектов критической инфраструктуры. Запуск крылатых ракет осуществлялся предположительно с подлодок. Подразделениями зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены две крылатые ракеты оккупантов", – сообщили в командовании.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщал о ракетном ударе оккупантов по объекту военной инфраструктуры в регионе. По его словам, на данный момент информации о погибших и травмированных нет.
После нападения РФ на Украину 24 февраля российские военные наносят ракетные удары по территории Украины, в частности, разрушая гражданскую инфраструктуру.
Львовская область неоднократно подвергалась обстрелам оккупантов. Так, 16 апреля подразделения зенитных ракетных войск, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины уничтожили четыре крылатые ракеты, выпущенные с самолетов Су-35 со стороны Беларуси.
18 апреля российские оккупанты нанесли четыре удара по Львову, в результате которых погибло семь человек.
25 апреля российские военные нанесли ракетные удары по территории Львовской области, из-за чего начались пожары в двух населенных пунктах Золочевского района. В частности, в результате ракетного удара произошел взрыв на тяговой подстанции железнодорожной станции Красное.
С начала полномасштабного вторжения РФ по данным на 27 апреля силы ПВО ВСУ сбили над Львовской областью более 20 крылатых ракет, запущенных российскими оккупантами, и около 10 БПЛА врага.