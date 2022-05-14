ТРЦ Retroville в Киеве, который подвергся обстрелам российских оккупантов, возобновит работу

В компании сообщили, что в ТРЦ уже ведутся ремонтные работы.

"Три четверти площадей ТРЦ Retroville будут открыты для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года", – говорится в сообщении.

Контекст:

Оккупанты обстреляли ТРЦ около 23.00 20 марта. В результате обстрела загорелись торгово-развлекательный центр и автомобили на парковке. По предварительным данным Офиса генпрокурора Украины, погибло восемь человек.

Правоохранители начали уголовное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).