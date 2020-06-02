В Киеве открылся новый ТРЦ Retroville

Торгово-развлекательный центр открыли ко Дню Киева, в церемонии участвовал мэр столицы Виталий Кличко. Для безопасности посетителей и персонала введен особый режим работы: обязательны маски, установлены санитайзеры, количество клиентов ограничено.

В Киеве на проспекте Правды 30 мая открыли новый торгово-развлекательный центр Retroville, сообщила пресс-служба украинско-литовской компании Stolitsa Group, которая выступила девелопером проекта. По информации компании, это один из крупнейших инвестиционных проектов в Украине в этом году.

В открытии принял участие киевский городской голова Виталий Кличко. На базе комплекса начал работу строительный гипермаркет Leroy Merlin и супермаркет Novus.

"ТРЦ работает со строгим соблюдением всех санитарно-эпидемических норм, поэтому зона развлечений, рестораны и фуд-корт будут запущены сразу после снятия карантина, – сказано в сообщении. – Для безопасности персонала и покупателей введен особый режим работы: в помещении центра можно находиться только в маске, количество посетителей ограничено, в ключевых местах установлены санитайзеры, регулярно проводится дезинфекция, а также гостей призывают быть осторожными многочисленные информационные плакаты и объявления по системе оповещения. Также в день открытия каждый посетитель получил маску с логотипом торгового центра".

Руководитель компании Stolitsa Group Эдуард Соколовский сообщил, что в период карантина темпы строительства не сбавляли.

СЕО Retroville Рената Якубчениене подчеркнула, что новый торговый центр заполнен брендами на 86% – кроме продуктового и строительного гипермаркетов в ТРЦ будут представлены кинотеатр Multiplex с новой технологией ScreenX, детский развлекательный центр Fly Kids, бренды польской группы LPP – Cropp, House, Sinsay, фитнес-клуб SportLife с бассейнами и джакузи, а также крупнейший в городе фуд-корт на 725 мест, где будут представлены восемь ресторанов и 16 операторов, в том числе сетевые McDonald's, KFC, Salateira и другие.