13 мая оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Славянске – мэр

"Вчера ракетный удар был нанесен по одному из промышленных предприятий города. Враг продолжает разрушать инфраструктуру в Донецкой области", – написал он.

Лях призвал не публиковать в соцсетях фото и видео с мест попадания ракет и не писать адреса и названия объектов, которые подверглись обстрелам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.