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ВОЙНА В УКРАИНЕ

13 мая оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Славянске – мэр

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Лях: Враг продолжает разрушать инфраструктуру в Донецкой области
Лях: Враг продолжает разрушать инфраструктуру в Донецкой области
Фото: Вадим Лях / Facebook

13 мая российские оккупанты нанесли ракетный удар по одному из предприятий в Славянске Донецкой области. Об этом в Facebook 14 мая сообщил мэр города Вадим Лях.

"Вчера ракетный удар был нанесен по одному из промышленных предприятий города. Враг продолжает разрушать инфраструктуру в Донецкой области", – написал он.

Лях призвал не публиковать в соцсетях фото и видео с мест попадания ракет и не писать адреса и названия объектов, которые подверглись обстрелам.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/Vadymlyakh/videos/2115399515309110/

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – сказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория нашего государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" на Донбассе.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, Славянск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Вадим Лях
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