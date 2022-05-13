Российские оккупанты сосредоточились на отводе своих подразделений от Харькова – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении противник основные усилия сосредоточивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Наносил авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что оккупанты "пытались установить контроль" над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка.

На лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка. На северодонецком направлении он оказывает активное огневое воздействие в районе населенного пункта Рубежное. На бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, успеха не имел. Обстреливает населенные пункты Тошковка и Орехово", – объяснили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, противник при поддержке артиллерии безуспешно пытается вести наступательные действия в сторону Каменки и Новоселовки.

"В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжаются обстрелы", – рассказали в ВСУ.

В Харьковской области российские войска занимаются сдерживанием Вооруженных сил Украины.

"На слобожанском направлении основные усилия противник сосредоточивает на обеспечении отвода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм. Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновая", – отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)