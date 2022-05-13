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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты сосредоточились на отводе своих подразделений от Харькова – Генштаб ВСУ

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В Харьковской области ВСУ занимаются контрнаступлением
В Харьковской области ВСУ занимаются контрнаступлением
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

На Донбассе продолжаются попытки российских оккупантов проводить наступательные действия. Об этом 13 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На славянском направлении противник основные усилия сосредоточивал на наступлении в районе населенного пункта Богородичное, успеха не имел. Вел артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Новая Дмитровка и Краснополье. Наносил авиаудары по районам населенных пунктов Долина и Адамовка", – говорится в сообщении.

Украинские военные рассказали, что оккупанты "пытались установить контроль" над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка.

На лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка. На северодонецком направлении он оказывает активное огневое воздействие в районе населенного пункта Рубежное. На бахмутском направлении противник вел штурмовые действия в направлениях населенных пунктов Золотое и Камышеваха, успеха не имел. Обстреливает населенные пункты Тошковка и Орехово", – объяснили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, противник при поддержке артиллерии безуспешно пытается вести наступательные действия в сторону Каменки и Новоселовки.

"В Мариуполе основные усилия оккупанты сосредоточили на блокировке наших подразделений в районе завода "Азовсталь", продолжаются обстрелы", – рассказали в ВСУ.

В Харьковской области российские войска занимаются сдерживанием Вооруженных сил Украины.

"На слобожанском направлении основные усилия противник сосредоточивает на обеспечении отвода своих подразделений от города Харькова и недопущении выхода подразделений сил обороны в тыл российской группировки войск, сосредоточенной в районе города Изюм. Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновая", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/316199807359771

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить с первых дней масштабного вторжения, однако им это не удалось. По данным горсовета, за время военных действий в городе оккупанты повредили 2907 домов. Впоследствии Вооруженные силы Украины оттеснили российские войска от областного центра.

В начале апреля российских оккупантов выбили из северных областей Украины, сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и на юге.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области. Руководитель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что благодаря успешным действиям ВСУ оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщал, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

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