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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты безуспешно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

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Россияне пытаются захватить всю территорию областей Донбасса
Россияне пытаются захватить всю территорию областей Донбасса
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В Луганской и Донецкой областях российские оккупанты проводят штурмовые действия. Об этом 12 мая проинформировал в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет", – говорится в сообщении.

На северодонецком направлении, рассказали украинские военные, "противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, успеха не имеет".

"На бахмутском, авдеевском и кураховском направлениях враг ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих войск, успеха не имеет", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, в районе Покровска, Славянска и Павлограда оккупанты вели воздушную разведку с применением беспилотников.

"В городе Мариуполь враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары, основные усилия сосредотачивал на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь", – отметили в Генштабе.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/315521040760981

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Генштаб Вооруженных сил Украины в начале апреля сообщил, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на наступлении на востоке Украины, цель – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Президент Украины Владимир Зеленский 29 апреля заявил, что оккупанты хотят превратить в руины Лисичанск, Северодонецк, Попасную и другие города Донбасса.

Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, военные, оккупация, Мариуполь, штурм, вторжение, беспилотники, ВСУ, российская агрессия, наступление, война России против Украины, войска, российские оккупанты
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