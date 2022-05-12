Российские оккупанты безуспешно штурмуют позиции Вооруженных сил Украины на пяти направлениях – Генштаб ВСУ

"На лиманском направлении враг пытается захватить участок местности на правом берегу реки Северский Донец и закрепиться в районе населенного пункта Александровка. Совершал штурмовые действия в направлении населенного пункта Новоселовка, успеха не имеет", – говорится в сообщении.

На северодонецком направлении, рассказали украинские военные, "противник продолжает штурмовые действия в районе населенного пункта Воеводовка, успеха не имеет".

"На бахмутском, авдеевском и кураховском направлениях враг ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения своих войск, успеха не имеет", – объяснили в Генштабе ВСУ.

По его данным, в районе Покровска, Славянска и Павлограда оккупанты вели воздушную разведку с применением беспилотников.

"В городе Мариуполь враг продолжил наносить артиллерийские и авиационные удары, основные усилия сосредотачивал на блокировании наших подразделений в районе завода "Азовсталь", – отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)