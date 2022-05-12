Оккупанты готовятся к наведению понтонно-мостовых переправ в районе Новой Каховки – Генштаб ВСУ

Об этом 12 мая сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Отмечается, что для выявления изменений в положении Сил обороны Украины противник ведет воздушную разведку, в том числе, используя БПЛА.
"Кроме того, в николаевском направлении, в районе Новой Каховки [Херсонской области] враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ", – говорится в сообщении.
В то же время в запорожском направлении оккупанты обстреляли подразделения ВСУ из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня (РСЗО).
На южнобужском и таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.
"На таврическом направлении российские войска проводили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий наших войск", – рассказали в Генштабе.
На бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, резюмировали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты в частности временно захватили часть территорий Херсонской и Николаевской областей.
Противник пытается наступать с задачей выйти на админграницы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу в районе Николаева, говорил 20 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
4 мая стало известно, что ВСУ вернули контроль над четырьмя населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.
11 мая глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов около 20 населенных пунктов в Херсонской области. По его словам, основные боевые действия сейчас идут на границах с Днепропетровской и Николаевской областями.