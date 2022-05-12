Оккупанты готовятся к наведению понтонно-мостовых переправ в районе Новой Каховки – Генштаб ВСУ

В районе Новой Каховки оккупанты осуществляет подготовку инженерных подразделений, отметили в Генштабе ВСУ Фото: unn.com.ua

Об этом 12 мая сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что для выявления изменений в положении Сил обороны Украины противник ведет воздушную разведку, в том числе, используя БПЛА.

"Кроме того, в николаевском направлении, в районе Новой Каховки [Херсонской области] враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ", – говорится в сообщении.

В то же время в запорожском направлении оккупанты обстреляли подразделения ВСУ из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

На южнобужском и таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.

"На таврическом направлении российские войска проводили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий наших войск", – рассказали в Генштабе.

На бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, резюмировали украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)