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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты готовятся к наведению понтонно-мостовых переправ в районе Новой Каховки – Генштаб ВСУ

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В районе Новой Каховки оккупанты осуществляет подготовку инженерных подразделений, отметили в Генштабе ВСУ
В районе Новой Каховки оккупанты осуществляет подготовку инженерных подразделений, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: unn.com.ua

Российские оккупационные войска продолжают артиллерийские обстрелы позиций украинских военных в николаевском и криворожском направлениях.

Об этом 12 мая сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что для выявления изменений в положении Сил обороны Украины противник ведет воздушную разведку, в том числе, используя БПЛА.

"Кроме того, в николаевском направлении, в районе Новой Каховки [Херсонской области] враг осуществляет подготовку инженерных подразделений к наведению понтонно-мостовых переправ", – говорится в сообщении.

В то же время в запорожском направлении оккупанты обстреляли подразделения ВСУ из ствольной артиллерии большой мощности и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

На южнобужском и таврическом направлениях противник пытается улучшить свое тактическое положение.

"На таврическом направлении российские войска проводили пополнение запасов и демонстрационные действия с целью сковывания действий наших войск", – рассказали в Генштабе.

На бессарабском направлении обстановка существенных изменений не претерпела, резюмировали украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/315147577464994

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российские оккупанты в частности временно захватили часть территорий Херсонской и Николаевской областей.

Противник пытается наступать с задачей выйти на админграницы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу в районе Николаева, говорил 20 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

4 мая стало известно, что ВСУ вернули контроль над четырьмя населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

11 мая глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщил, что ВСУ освободили от российских оккупантов около 20 населенных пунктов в Херсонской области. По его словам, основные боевые действия сейчас идут на границах с Днепропетровской и Николаевской областями.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, захват, оккупация, Херсонская область, Николаевская область, РСЗО, артиллерия, вторжение, переправа, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, демонстрация, Новая Каховка, российские оккупанты
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