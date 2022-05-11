ВСУ освободили около 20 населенных пунктов в Херсонской области – ОВА

Основные боевые действия идут на границах с Днепропетровской и Николаевской областями, отметил глава Херсонской ОВА Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Основные боевые действия сейчас идут на границах с Днепропетровской и Николаевской областями. Со стороны Днепропетровской области – слава богу, слава нашим ВСУ доблестным! – мы имеем уже около 20 деоккупированных населенных пунктов в трех территориальных общинах – Высокопольской, Нововоронцовской и Кочубеевской", – сказал руководитель ОВА.

По словам Лагуты, там, где это возможно, "сейчас налаживается мирная жизнь, работают государственные органы Украины, выплачиваются пенсии, созданы гуманитарные штабы".

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