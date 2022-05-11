ВСУ освободили около 20 населенных пунктов в Херсонской области – ОВА

"Основные боевые действия сейчас идут на границах с Днепропетровской и Николаевской областями. Со стороны Днепропетровской области – слава богу, слава нашим ВСУ доблестным! – мы имеем уже около 20 деоккупированных населенных пунктов в трех территориальных общинах – Высокопольской, Нововоронцовской и Кочубеевской", – сказал руководитель ОВА.
По словам Лагуты, там, где это возможно, "сейчас налаживается мирная жизнь, работают государственные органы Украины, выплачиваются пенсии, созданы гуманитарные штабы".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Противник пытается наступать с задачей выйти на админграницы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу в районе Николаева, говорил 20 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
23 апреля украинские войска отбили атаки оккупантов на юге и восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области, сообщало оперативное командование "Юг".
4 мая стало известно, что ВСУ вернули контроль над четырьмя населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. По мнению украинского военного эксперта Олега Жданова, возможности для контрнаступления ВСУ в Херсонской области пока нет.
Украинская армия освободит Херсон, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 мая. Так он прокомментировал заявление пособника российских оккупантов, "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, который сказал, что коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина "включить" Херсонскую область "в состав России".