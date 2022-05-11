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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ освободили около 20 населенных пунктов в Херсонской области – ОВА

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Основные боевые действия идут на границах с Днепропетровской и Николаевской областями, отметил глава Херсонской ОВА
Основные боевые действия идут на границах с Днепропетровской и Николаевской областями, отметил глава Херсонской ОВА
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободили от российских оккупантов около 20 населенных пунктов в Херсонской области. Об этом 11 мая на брифинге, который транслировался на YouTube-канале "Медіацентр Україна", сообщил глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута.

"Основные боевые действия сейчас идут на границах с Днепропетровской и Николаевской областями. Со стороны Днепропетровской области – слава богу, слава нашим ВСУ доблестным! – мы имеем уже около 20 деоккупированных населенных пунктов в трех территориальных общинах – Высокопольской, Нововоронцовской и Кочубеевской", – сказал руководитель ОВА.

По словам Лагуты, там, где это возможно, "сейчас налаживается мирная жизнь, работают государственные органы Украины, выплачиваются пенсии, созданы гуманитарные штабы".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Противник пытается наступать с задачей выйти на админграницы Херсонской области, даже находящиеся на правом берегу в районе Николаева, говорил 20 апреля советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

23 апреля украинские войска отбили атаки оккупантов на юге и восстановили контроль над восемью населенными пунктами Херсонской области, сообщало оперативное командование "Юг".

4 мая стало известно, что ВСУ вернули контроль над четырьмя населенными пунктами на границе Николаевской и Херсонской областей.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка. По мнению украинского военного эксперта Олега Жданова, возможности для контрнаступления ВСУ в Херсонской области пока нет.

Украинская армия освободит Херсон, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 11 мая. Так он прокомментировал заявление пособника российских оккупантов, "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, который сказал, что коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина "включить" Херсонскую область "в состав России".

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