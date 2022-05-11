Коллаборанты намерены просить Путина включить Херсонскую область "в состав России", в Кремле ответили

Он утверждает, что "город Херсон – это Россия и никаких "ХНР" на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет".
Коллаборант считает, что оккупированные территории Херсонской области станут "полноценным регионом в составе РФ".
Стремоусов также сказал, что до конца года область "полностью перейдет на российское законодательство", а до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота.
Спикер Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что вопрос "присоединения" Херсонской области к России должны решать местные жители.
По его словам, "подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.