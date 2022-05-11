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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Коллаборанты намерены просить Путина включить Херсонскую область "в состав России", в Кремле ответили

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Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны Крыма
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны Крыма
Фото: depositphotos.com

Коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина включить Херсонскую область "в состав России". Об этом заявил так называемый замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, сообщает "РИА Новости".

Он утверждает, что "город Херсон – это Россия и никаких "ХНР" на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет".

Коллаборант считает, что оккупированные территории Херсонской области станут "полноценным регионом в составе РФ".

Стремоусов также сказал, что до конца года область "полностью перейдет на российское законодательство", а до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что вопрос "присоединения" Херсонской области к России должны решать местные жители.

По его словам, "подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Дмитрий Песков, Херсонская область, война России против Украины, Кирилл Стремоусов, российские оккупанты
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