Коллаборанты намерены просить Путина включить Херсонскую область "в состав России", в Кремле ответили

Он утверждает, что "город Херсон – это Россия и никаких "ХНР" на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет".

Коллаборант считает, что оккупированные территории Херсонской области станут "полноценным регионом в составе РФ".

Стремоусов также сказал, что до конца года область "полностью перейдет на российское законодательство", а до конца мая в регионе заработает банк для рублевого оборота.

Спикер Кремля Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что вопрос "присоединения" Херсонской области к России должны решать местные жители.

По его словам, "подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом".

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