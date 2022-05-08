В Херсонской области вспыхнули лесные пожары, оккупанты запретили их тушить

По словам Мусиенко, горели леса возле сел Геройское и Ивановка.
"Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать – сгореть или утопиться?" – рассказал он.
В комментариях под сообщением Мусиенко люди рассказали, что дым виден над территорией Черноморского биосферного заповедника и обнародовали фото.
Telegram-канал "Х...евый Херсон" опубликовал несколько видео пожаров в области.
Херсон и область временно оккупирована российскими войсками с начала марта.
В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.
В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.