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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Херсонской области вспыхнули лесные пожары, оккупанты запретили их тушить

Местные жители говорят, что дым был виден над территорией Черноморского биосферного заповедника
Местные жители говорят, что дым был виден над территорией Черноморского биосферного заповедника
Фото: Фото: Галина Соценко / Facebook

На временно оккупированных территориях Херсонской области 7 мая вспыхнули лесные пожары, однако российские военные запретили местным жителям тушить огонь. Об этом написал в Facebook глава Чукалевского сельского совета Александр Мусиенко.

По словам Мусиенко, горели леса возле сел Геройское и Ивановка.

"Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать – сгореть или утопиться?" – рассказал он.

Скриншот: Чулаківська сільська територіальна громада / Facebook
Скриншот: Чулаківська сільська територіальна громада / Facebook

В комментариях под сообщением Мусиенко люди рассказали, что дым виден над территорией Черноморского биосферного заповедника и обнародовали фото.

Фото: Галина Соценко / Facebook
Фото: Галина Соценко / Facebook

Скриншот: Чулаківська сільська територіальна громада / Facebook
Скриншот: Чулаківська сільська територіальна громада / Facebook

Telegram-канал "Х...евый Херсон" опубликовал несколько видео пожаров в области.

Контекст:

Херсон и область временно оккупирована российскими войсками с начала марта.

В ряде населенных пунктов Херсонской области уже после оккупации проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

По данным разведки, оккупанты собираются проводить на захваченной ими территории Херсонской области псевдореферендум о создании так называемой "ХНР", а также планируют провести принудительную "мобилизацию" украинских граждан, чтобы отправить их воевать против Вооруженных сил Украины под контролем заградительных отрядов.

В то же время мэр Херсона Игорь Колыхаев считает, что "референдума" не будет. По его мнению, оккупанты планируют "присоединить" Херсонскую область к оккупированному Крыму.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: пожар, Херсонская область, российские военные, российские оккупанты
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