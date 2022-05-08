В Херсонской области вспыхнули лесные пожары, оккупанты запретили их тушить

Местные жители говорят, что дым был виден над территорией Черноморского биосферного заповедника Фото: Фото: Галина Соценко / Facebook

По словам Мусиенко, горели леса возле сел Геройское и Ивановка.

"Очень больно понимать, что российские военные силой запрещают местным жителям тушить пожар! Мне звонят сотни спрашивающих людей, а что делать – сгореть или утопиться?" – рассказал он.

Скриншот: Чулаківська сільська територіальна громада / Facebook



В комментариях под сообщением Мусиенко люди рассказали, что дым виден над территорией Черноморского биосферного заповедника и обнародовали фото.

Фото: Галина Соценко / Facebook



Скриншот: Чулаківська сільська територіальна громада / Facebook



Telegram-канал "Х...евый Херсон" опубликовал несколько видео пожаров в области.