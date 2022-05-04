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В Киевской области горит лес. Мэр призвал киевлян закрыть окна и не паниковать

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Спасатели уже тушат пожары
Спасатели уже тушат пожары
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

В Киевской области начались лесные пожары. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

По его информации, горит около 1 га в Иванковском районе возле села Розважев. Также горит лес вблизи села Дитятки в Чернобыльской зоне. Тушением пожаров занимаются сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, пиротехники, задействована спецтехника.

"Прошу киевлян, если будет задымленность в городе, не паниковать. Закрывайте окна в помещениях и без необходимости не находитесь на улице", – добавил Кличко. 

ГСЧС 2 мая сообщала, что за последние дни в Киевской области в разы увеличилось число пожаров: горят торфяные залежи, травяной настил и мусор. Отмечалось, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно люди.

"Опять двадцать пять! Люди, ну как так? Не успел москаль уйти из Киевской области, как началась "генеральная уборка" – снова горят открытые территории", – писали в пресс-службе ГСЧС и призывали людей не жечь траву. 

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/365097722324790


Контекст:

КГГА просит не посещать лесопарковые зоны в окрестностях столицы из-за минной опасности.

Теги: Киев, Виталий Кличко, пожар, ГСЧС, Киевская область, лесные пожары, Чернобыль, зона отчуждения, лес
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