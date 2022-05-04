Сообщение Киев – Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе

"Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Этот насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки", – написал он.
Министр уточнил, что на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения.
На сегодняшний день по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев – Ковель – Ягодин.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляли $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.
В результате вторжения РФ в Украине разрушено до 30% инфраструктуры, сообщил 18 апреля Кубраков.