Сообщение Киев – Житомир полностью восстановлено по Варшавской трассе

"Открыли движение по мосту через реку Тетерев. Этот насыпной мост из бута и щебеночно-песчаной смеси, по краю моста установлены бетонные блоки", – написал он.

Министр уточнил, что на Варшавской трассе за время ведения боевых действий были разрушены и повреждены три искусственных сооружения.

На сегодняшний день по всем этим разрушенным мостам обеспечен временный проезд и восстановлено сообщение Киева с житомирской автомобильной дорогой М-07 Киев – Ковель – Ягодин.

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