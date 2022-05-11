Возможности для контрнаступления ВСУ в Херсонской области пока нет – военный эксперт

ВСУ для контрнаступления в Херсонской области должны иметь преимущество если не в численности, то в качестве вооружения, отметил Жданов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Журналистка спросила эксперта, видит ли он возможность для ВСУ переходить в контрнаступление в Херсонской области.

"Нет. Дело в том, что для перехода в контрнаступление нужно иметь преимущество. Если преимущество не в численности, то оно должно быть в качестве. В качестве мы можем получить преимущество только после получения западного вооружения и постановки его в строй. А для этого нужно время", – ответил Жданов.

Он допустил, что в Херсонской области оккупанты не пойдут по сценарию так называемой "народной республики", а могут сразу включить регион в состав РФ.

"Думаю, что этот сценарий может быть основным – не запасным вариантом. Почему? Потому что Россия будет стараться всеми силами застолбить эту территорию. Если РФ включает ее в свой состав, то потом у нее появляется мотивация для собственного общества: мол, это уже наша территория, ее надо защищать. А так посылать войска в какую-то там "народную республику", чтобы ее защищать – не очень убедительно", – отметил Жданов.

В то же время, по мнению эксперта, оккупанты вряд ли "осмелятся дать оружие местному населению, чтобы их мобилизовать, даже принудительно".

"Поэтому, думаю, они будут выдвигать россиянам аргумент о том, что это якобы уже их территория и так будут агитировать ехать защищать или отвоевывать ее", – подчеркнул Жданов.

По его словам, оккупанты пытаются захватить территории Украины (от Харькова до Приднестровья) в границах проекта Кремля по разделу страны и созданию на базе юго-восточных областей "Новороссии".

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило 11 мая в Telegram, что оккупационная администрация Херсонской области планирует обратиться к президенту РФ о включении региона в состав России.

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