Возможности для контрнаступления ВСУ в Херсонской области пока нет – военный эксперт

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.
Журналистка спросила эксперта, видит ли он возможность для ВСУ переходить в контрнаступление в Херсонской области.
"Нет. Дело в том, что для перехода в контрнаступление нужно иметь преимущество. Если преимущество не в численности, то оно должно быть в качестве. В качестве мы можем получить преимущество только после получения западного вооружения и постановки его в строй. А для этого нужно время", – ответил Жданов.
Он допустил, что в Херсонской области оккупанты не пойдут по сценарию так называемой "народной республики", а могут сразу включить регион в состав РФ.
"Думаю, что этот сценарий может быть основным – не запасным вариантом. Почему? Потому что Россия будет стараться всеми силами застолбить эту территорию. Если РФ включает ее в свой состав, то потом у нее появляется мотивация для собственного общества: мол, это уже наша территория, ее надо защищать. А так посылать войска в какую-то там "народную республику", чтобы ее защищать – не очень убедительно", – отметил Жданов.
В то же время, по мнению эксперта, оккупанты вряд ли "осмелятся дать оружие местному населению, чтобы их мобилизовать, даже принудительно".
"Поэтому, думаю, они будут выдвигать россиянам аргумент о том, что это якобы уже их территория и так будут агитировать ехать защищать или отвоевывать ее", – подчеркнул Жданов.
По его словам, оккупанты пытаются захватить территории Украины (от Харькова до Приднестровья) в границах проекта Кремля по разделу страны и созданию на базе юго-восточных областей "Новороссии".
Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило 11 мая в Telegram, что оккупационная администрация Херсонской области планирует обратиться к президенту РФ о включении региона в состав России.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.
8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступательные действия на запорожском направлении.