ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возможности для контрнаступления ВСУ в Херсонской области пока нет – военный эксперт

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ для контрнаступления в Херсонской области должны иметь преимущество если не в численности, то в качестве вооружения, отметил Жданов
ВСУ для контрнаступления в Херсонской области должны иметь преимущество если не в численности, то в качестве вооружения, отметил Жданов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для перехода в контрнаступление в Херсонской области должны иметь преимущество над российскими оккупантами, его пока нет.

Об этом в интервью "РБК-Украина", опубликованном 10 мая, сказал украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

Журналистка спросила эксперта, видит ли он возможность для ВСУ переходить в контрнаступление в Херсонской области.

"Нет. Дело в том, что для перехода в контрнаступление нужно иметь преимущество. Если преимущество не в численности, то оно должно быть в качестве. В качестве мы можем получить преимущество только после получения западного вооружения и постановки его в строй. А для этого нужно время", – ответил Жданов.

Он допустил, что в Херсонской области оккупанты не пойдут по сценарию так называемой "народной республики", а могут сразу включить регион в состав РФ.

"Думаю, что этот сценарий может быть основным – не запасным вариантом. Почему? Потому что Россия будет стараться всеми силами застолбить эту территорию. Если РФ включает ее в свой состав, то потом у нее появляется мотивация для собственного общества: мол, это уже наша территория, ее надо защищать. А так посылать войска в какую-то там "народную республику", чтобы ее защищать – не очень убедительно", – отметил Жданов.

В то же время, по мнению эксперта, оккупанты вряд ли "осмелятся дать оружие местному населению, чтобы их мобилизовать, даже принудительно".

"Поэтому, думаю, они будут выдвигать россиянам аргумент о том, что это якобы уже их территория и так будут агитировать ехать защищать или отвоевывать ее", – подчеркнул Жданов.

По его словам, оккупанты пытаются захватить территории Украины (от Харькова до Приднестровья) в границах проекта Кремля по разделу страны и созданию на базе юго-восточных областей "Новороссии".

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" сообщило 11 мая в Telegram, что оккупационная администрация Херсонской области планирует обратиться к президенту РФ о включении региона в состав России.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступательные действия на запорожском направлении.

Теги: Россия, Украина, оружие, захват, военные, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, вооружение, украинский военный, ВСУ, война России против Украины, Олег Жданов, интервью, российские военные, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Приближает победу, как может". Витвицкая заявила, что ее бывший муж пошел добровольцем в ВСУ
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
"Запрыгнула на мужа, как в кино. Невероятно по нему скучала". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук вернулась в Киев
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
  Чмерковский: Я никогда не перестану любить Америку, но знаю, где мои корни, и жду момента, когда смогу привезти сына в Украину
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
Осадчая показала объятия с мужем в Киеве
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
"Запомните: я украинец. И другой Родины у меня нет". Бедняков ответил на обвинения россиян
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
Музыканты Kalush Orchestra рассказали, что сделают со своей наградой в случае победы на "Евровидении 2022"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
"Знай, что нет в мире красивее, чем ты!" Полякова прокомментировала образ Астафьевой "для поднятия боевого духа ВСУ"
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
  "Давайте не забывать, что в Украине война". Представители Исландии и Литвы выступили в поддержку Украины на "Евровидении 2022". Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
"Ой, милашки", "Близнецы!" Хайек показала 14-летнюю дочь. Видео
"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии
"На этот раз я превзошла саму себя". Фанатка родила на концерте группы Metallica в Бразилии
Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото
Киркоров приехал на "Евровидение 2022", несмотря на отстранение России. Фото
"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику
"Боже, какой ужас", "Шлендра и долбодятел". Королева и Тарзан надели на себя советскую символику
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022"
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022"
  "Была ночь, я увидел Эмилию, Эвана, в последний раз их обнял". Остапчук заявил, что бывшая жена не выходит на связь после выезда за границу
  "Была ночь, я увидел Эмилию, Эвана, в последний раз их обнял". Остапчук заявил, что бывшая жена не выходит на связь после выезда за границу
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (228922)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (78422)
3
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (64496)
4
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (59998)
5
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (40847)
6
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (39161)
7
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (29844)
8
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (25077)
 
 
 
 