"Украинская армия освободит Херсон". В Офисе президента ответили на заявления о намерениях "присоединить" Херсонскую область к РФ

Подоляк: Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области – прошение о помиловании после приговора суда Фото: president.gov.ua

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", – написал он.

Єдине звернення, яке можуть готувати «гауляйтери» Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 11, 2022

Так он прокомментировал заявление пособника российских оккупантов, "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, который сказал, что коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина "включить" Херсонскую область "в состав России".

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что вопрос "присоединения" Херсонской области к России должны решать местные жители. По его словам, подобные "судьбоносные" решения должны иметь "абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование" и быть "абсолютно легитимными, как это было с Крымом". О том, что "референдум" в Крыму был проведен незаконно и украинский полуостров сейчас оккупирован Россией, Песков не упомянул.