"Украинская армия освободит Херсон". В Офисе президента ответили на заявления о намерениях "присоединить" Херсонскую область к РФ

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов не придумывали оккупанты", – написал он.
Єдине звернення, яке можуть готувати «гауляйтери» Херсонської області, – прохання про помилування після вироку суду. Окупанти можуть просити приєднатися хоч до складу Марсу, хоч до Юпітера. Українська армія звільнить Херсон, які б ігри слів не вигадували окупанти.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 11, 2022
Так он прокомментировал заявление пособника российских оккупантов, "замглавы областной военно-гражданской администрации" Кирилла Стремоусова, который сказал, что коллаборанты намерены попросить президента РФ Владимира Путина "включить" Херсонскую область "в состав России".
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что вопрос "присоединения" Херсонской области к России должны решать местные жители. По его словам, подобные "судьбоносные" решения должны иметь "абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование" и быть "абсолютно легитимными, как это было с Крымом". О том, что "референдум" в Крыму был проведен незаконно и украинский полуостров сейчас оккупирован Россией, Песков не упомянул.
Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.
Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.
6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.
РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.