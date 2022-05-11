Россияне будут шокированы местом удара, который в ближайшее время нанесут ВСУ – советник главы МВД

Чем лучше ВСУ подготовят наступление в Херсонской области, тем меньшие жертвы понесут, отметил Андрусив Фото: Victor Andrusiv / Facebook

Об этом 11 мая в эфире "24 канала" сказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times, опубликованном 10 мая, заявил, что если Украина будет достаточно сильна на фронте и выиграет битву за Донбасс, победой для нее в войне против России будет освобождение всех ранее оккупированных территорий.

Ведущий телеканала спросил Андрусива, есть ли возможность для контрнаступления на херсонском направлении.

"Вопрос не в возможности, а в цене этого наступления. Конечно, чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа эта ведется, и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные силы, – ответил советник главы МВД Украины. – Ситуация будет меняться в зависимости от того, как мы будем усиливаться западным вооружением. И мы это уже видим. На этой неделе пошло серьезное контрнаступление под Харьковом".

Андрусив в эфире "24 канала" говорил 8 мая, что судьба Крымского моста (через Керченский пролив), соединившего оккупированный полуостров Крым и Краснодарский край России, уже решена.

"Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", – заверил советник главы МВД.

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