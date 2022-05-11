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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне будут шокированы местом удара, который в ближайшее время нанесут ВСУ – советник главы МВД

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Чем лучше ВСУ подготовят наступление в Херсонской области, тем меньшие жертвы понесут, отметил Андрусив
Чем лучше ВСУ подготовят наступление в Херсонской области, тем меньшие жертвы понесут, отметил Андрусив
Фото: Victor Andrusiv / Facebook

Ситуация на войне, которую 24 февраля начала РФ, будет меняться в зависимости от того, насколько быстро Украина будет получать от стран Запада вооружение.

Об этом 11 мая в эфире "24 канала" сказал советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times, опубликованном 10 мая, заявил, что если Украина будет достаточно сильна на фронте и выиграет битву за Донбасс, победой для нее в войне против России будет освобождение всех ранее оккупированных территорий.

Ведущий телеканала спросил Андрусива, есть ли возможность для контрнаступления на херсонском направлении.

"Вопрос не в возможности, а в цене этого наступления. Конечно, чем лучше мы его подготовим, тем меньшие жертвы понесем. Работа эта ведется, и не только в направлении Херсона. Думаю, в ближайшее время россияне будут шокированы местом удара, который нанесут наши Вооруженные силы, – ответил советник главы МВД Украины. – Ситуация будет меняться в зависимости от того, как мы будем усиливаться западным вооружением. И мы это уже видим. На этой неделе пошло серьезное контрнаступление под Харьковом".

Андрусив в эфире "24 канала" говорил 8 мая, что судьба Крымского моста (через Керченский пролив), соединившего оккупированный полуостров Крым и Краснодарский край России, уже решена.

"Могу сказать одно: Крымский мост точно будет разрушен. Вопрос только в том, когда это произойдет", – заверил советник главы МВД.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты зашли на территорию Херсонской области 24 февраля со стороны временно оккупированного Крымского полуострова.

Уже после оккупации в ряде населенных пунктов Херсонской области проходили проукраинские митинги, в частности в Херсоне, Каховке, Геническе и Новой Каховке. 9 марта российские оккупанты из-за сопротивления жителей Херсона ввели в регион подразделения Росгвардии, которые задерживают протестующих.

6 мая постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Тамила Ташева заявила, что на оккупированной территории Херсонской области российские военные действуют по сценарию, аналогичному захвату Крыма в 2014 году, и "в подвалах" оккупанты удерживают порядка 500 человек, их пытают.

РФ, вероятно, нацелена на долгосрочную оккупацию Херсонской области, считает британская разведка.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях.

8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступательные действия на запорожском направлении.

По мнению украинского военного эксперта Олега Жданова, возможностей для контрнаступления ВСУ в Херсонской области пока нет.

Теги: Россия, МВД, Украина, военные, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, советник, ВСУ, наступление, война России против Украины, Крымский мост, Виктор Андрусив, российские военные, российские оккупанты
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