Гордон: Победа будет за нами. Крым – наш. Донбасс – наш. России – п…здец

Журналист опубликовал этот фрагмент беседы в своем Telegram-канале, отметив, что "дал краткий прогноз на ближайшее будущее".

"Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Крым – наш. Донбасс – наш. России – п…здец", – сказал Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сегодня – 68-й день полномасштабного вторжения России в Украину, начавшегося в феврале. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины.

Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части страны вблизи оккупированного Крыма. Кроме того, по данным Генштаба ВСУ, "остается напряженной" ситуация в Приднестровском регионе Республики Молдова. На украинской территории, которую временно заняли российские оккупанты, население страдает от проблем экономического и гуманитарного характера, сообщили в Генштабе 2 мая.