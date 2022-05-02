  "Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео

"Эта песня посвящается каждой девушке, каждой женщине, которых война разделила с ее любимым. Это видео – олицетворение того вечно тревожного состояния, в котором находятся сейчас наши женщины. Дорога без конца и края является символом невыносимого ожидания возвращения домой любимого", – прокомментировала премьеру певица.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину певица перешла на украинский язык.