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03 мая, 2022
 
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"Не залишай". Тринчер презентовала клип на песню, посвященную украинкам. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Тринчер: Эта песня посвящается каждой девушке, каждой женщине, которых война разделила с ее любимым
Тринчер: Эта песня посвящается каждой девушке, каждой женщине, которых война разделила с ее любимым
Фото предоставлено командой певицы

Украинская певица Анна Тринчер 2 мая на своем канале в YouTube презентовала клип на свою новую песню "Не залишай".

"Эта песня посвящается каждой девушке, каждой женщине, которых война разделила с ее любимым. Это видео – олицетворение того вечно тревожного состояния, в котором находятся сейчас наши женщины. Дорога без конца и края является символом невыносимого ожидания возвращения домой любимого", – прокомментировала премьеру певица. 

ВИДЕО
Видео: Анна Тринчер / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину певица перешла на украинский язык.

Теги: война России против Украины, Анна Тринчер, песня
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