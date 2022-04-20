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20 апреля, 2022
 
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"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио

Тринче: Миллионы украинских девушек, женщин живут сегодня одним звонком, одним сообщением: "Живой"
Тринче: Миллионы украинских девушек, женщин живут сегодня одним звонком, одним сообщением: "Живой"
Фото предоставлено командой Тринчер

Украинская певица Анна Тринчер 20 апреля презентовала песню "Не залишай". Трек размещен на многих музыкальных площадках, включая Apple Music.

Песня посвящена украинкам, которые ждут своих мужей, сыновей и возлюбленных с войны, отмечается в релизе. Певица, презентуя трек, рассказала историю родителей своего избранника, украинского блогера Александра Волошина, отец которого служит в ВСУ. 

"Каждый день я вижу, как тяжело это переживает мама Саши, как горько она плачет, как пытается держаться из последних сил. На это нельзя смотреть без слез, сердце разрывается от боли и гнева. Миллионы украинских девушек, женщин живут сегодня одним звонком, одним сообщением: "Живой". Эта выдержка и несокрушимость духа героическая. Моя песня "Не залишай" о них – таких нежных, но таких сильных", – сказала Тринчер. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.

В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".

После нападения РФ на Украину певица перешла на украинский язык. 

Теги: война России против Украины, Анна Тринчер, трек
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