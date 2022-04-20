"Не залишай". Тринчер посвятила песню женам и матерям украинских защитников. Аудио

Песня посвящена украинкам, которые ждут своих мужей, сыновей и возлюбленных с войны, отмечается в релизе. Певица, презентуя трек, рассказала историю родителей своего избранника, украинского блогера Александра Волошина, отец которого служит в ВСУ.
"Каждый день я вижу, как тяжело это переживает мама Саши, как горько она плачет, как пытается держаться из последних сил. На это нельзя смотреть без слез, сердце разрывается от боли и гнева. Миллионы украинских девушек, женщин живут сегодня одним звонком, одним сообщением: "Живой". Эта выдержка и несокрушимость духа героическая. Моя песня "Не залишай" о них – таких нежных, но таких сильных", – сказала Тринчер.
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Тринчер стала известна благодаря участию в шоу "Голос. Діти" и "Голос країни". В 2015 году она представляла Украину на "Детском Евровидении", заняв 11-е место.
В 2017 году Тринчер прошла кастинг и была утверждена на одну из главных ролей в сериале "Школа" на "1+1".
После нападения РФ на Украину певица перешла на украинский язык.