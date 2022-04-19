  "Сни весни" – песня, которую выплакал однажды вечером". Руслан Горовой в новом клипе показал кадры, которые снимал во время войны. Видео

"Украинская песня – это космос. Я никогда не знал, как пишутся тексты, которые становятся песнями, но время от времени со мной это происходило и происходит сейчас. "Сни весни" – песня, которую я не написал, а просто как-то выплакал однажды вечером, когда меня попросили привести в чувства гитару с порванными струнами, – написал Горовой в Facebook. – Видео – это то, что я снимал с начала войны. Врубайте, распространяйте. Всем объятия. Mordor must die!"

ВИДЕО

Видео: Руслан Горовий / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)