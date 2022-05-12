Российские оккупанты обстреляли территорию Черниговской и Сумской областей – Генштаб ВСУ

Об этом 12 мая сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"Российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на пунктах пропуска и в приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил РФ.
В Генштабе ВСУ предупредили об угрозе ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории Украины из Беларуси.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Части Черниговской и Сумской области были оккупированы после масштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Несмотря на выход из северных регионов Украины, военные РФ обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.