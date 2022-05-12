Российские оккупанты обстреляли территорию Черниговской и Сумской областей – Генштаб ВСУ

Оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом 12 мая сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на пунктах пропуска и в приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил РФ.

В Генштабе ВСУ предупредили об угрозе ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории Украины из Беларуси.

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