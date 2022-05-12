ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли территорию Черниговской и Сумской областей – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Российские оккупационные войска артиллерией и с помощью авиации обстреляли территорию Черниговской и Сумской областей.

Об этом 12 мая сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Российские оккупанты совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов в Городнянском районе Черниговской области и нанесли авиационный удар по населенному пункту в Шосткинском районе Сумской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на пунктах пропуска и в приграничных с Украиной районах Брянской и Курской областей находятся усиленные наряды пограничной службы ФСБ, а также подразделения вооруженных сил РФ.

В Генштабе ВСУ предупредили об угрозе ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории Украины из Беларуси.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Части Черниговской и Сумской области были оккупированы после масштабного вторжения России 24 февраля.

В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Несмотря на выход из северных регионов Украины, военные РФ обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, ФСБ, угрозы, Курск, Черниговская область, артиллерия, вторжение, Брянск, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Шостка, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына
Орбакайте показала редкие фото своего младшего сына
  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео
  Песню Stefania вместе с Kalush Orchestra спели представители Франции на "Евровидении 2022" Alvan & Ahez. Видео
"Я думала, она прогрессивная, успешная". Мика Ньютон высказалась о поддержавшей Путина Гагариной
"Я думала, она прогрессивная, успешная". Мика Ньютон высказалась о поддержавшей Путина Гагариной
  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице
  "Сейчас есть у меня отношения". 35-летний Клопотенко впервые рассказал о своей избраннице
  "Я верю только одной личности. Она действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ
  "Я верю только одной личности. Она – действительно европейский человек". Суханов высказался об антивоенных заявлениях артистов из РФ
Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes
Позитив высказался о причинах развода Дорофеевой и заявил, что после этого не общался с Dantes
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Победитель "Евровидения 2009" Рыбак сыграл на скрипке мелодию песни, с которой Kalush Orchestra выступит в финале "Евровидения 2022". Видео
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Букмекеры назвали пятерку вероятных претендентов на победу после первого полуфинала "Евровидения 2022"
Кабаева снова беременна. Путин в ярости СМИ
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет
  Комаровский: Сбрею бороду, когда Путин сдохнет G
Дмитрий ГОРДОН
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Представитель Израиля на "Евровидении 2022" объявил о помолвке со своим бойфрендом
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
Стивен Кинг позировал в кепке с желто-голубой надписью Ukraine
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
  Alekseev о возлюбленной из РФ Синецкой: Она хочет жить со мной. Я, как мужчина, который ее любит, хочу поменять ей гражданство
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
Спасенная волонтерами в Бородянке кошка по кличке Шафа вернется к прежним хозяевам, которые называют ее Глорией
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
  Мика Ньютон о жизни родителей в США: У нас каждый день разговоры, что война скоро закончится и они вернутся. Никто не хочет оставаться
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
Новая жена Тигипко показала всех своих детей
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кабаева снова беременна. Путин в ярости – СМИ (209093)
2
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции (118745)
3
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами (87583)
4
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (73651)
5
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (53453)
6
"На Лорак похожа". Невеста экс-супруга Ани Лорак снялась без бюстгальтера (44244)
7
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (43723)
8
"Поддержали и согрели". Проживающая в Италии Брежнева призналась, за какую страну отдала свой голос в первом полуфинале "Евровидения 2022" (32692)
 
 
 
 