ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Сумской ОВА сообщил о сильных взрывах в Шосткинском районе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В Шосткинском районе произошло несколько сильных взрывов по разным городам, рассказал Живицкий (фото иллюстративное)
В Шосткинском районе произошло несколько сильных взрывов по разным городам, рассказал Живицкий (фото иллюстративное)
Фото: Дмитро Живицький / Facebook

В Шосткинском районе Сумской области 10 мая было слышно несколько мощных взрывов в разных городах.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумская область, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов по разным городам", – написал руководитель ОВА.

При этом Живицкий попросил жителей не покидать укрытий во время воздушной тревоги.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

8 апреля Живицкий заявлял, что территорию Сумской области освободили от российских оккупантов. Несмотря на выход из региона, военные РФ обстреливают область с российской территории.  

Так, 9 мая оккупанты обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин.

Теги: Россия, Украина, Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Шостка, Сумская ОГА, взрывы, Дмитрий Живицкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Джамала выставила на аукцион наряд, в котором открывала "Евровидение 2017". Деньги будут переданы в поддержку ВСУ. Фото
Джамала выставила на аукцион наряд, в котором открывала "Евровидение 2017". Деньги будут переданы в поддержку ВСУ. Фото
  Чмерковский высказался о Зеленском и рассказал, каким видит будущее Украины после победы над российскими оккупантами
  Чмерковский высказался о Зеленском и рассказал, каким видит будущее Украины после победы над российскими оккупантами
  "Самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь". Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила пол будущего ребенка
  "Самое ценное для меня сейчас – это новая жизнь". Звезда "Женского квартала" Кекелия рассекретила пол будущего ребенка
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции
Экс-супруг Ани Лорак показал застолье с родственниками и новой невестой в Турции
  MamaRika: Не имеет значения, какое у ребенка прошлое – хочу помочь хотя бы одному и стать для него мамой
  MamaRika: Не имеет значения, какое у ребенка прошлое – хочу помочь хотя бы одному и стать для него мамой
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
  Остапчук о замалчивающем войну Киркорове: Он не столько ссыкун, сколько ФСБшник. Это либо деньги, либо какие-то серьезные компроматы
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Эта война полностью спровоцирована российской пропагандой". Служащие 122-й бригады ТрО Одессы записали ответ "путинскому победобесию”. Видео
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Евровидение 2022". Где смотреть и как голосовать в первом полуфинале
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
"Это уже не описывается словом "п...здец". В Украине призвали лишить Повалий гражданства после ее выступления перед российскими оккупантами
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Тина Кароль с помощью одежды "послала на х...й" российских оккупантов
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
Роднянский: Путин выглядит человеком, который, кажется, понимает, какую страшную ошибку он допустил
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
  "Клаптики холодного вогню". Положинский и группа "Був'є" в новом видео показали жизнь украинок после нападения РФ на Украину. Видео
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
Анатолий Анатолич: Они хотели денацификации, а теперь каждый украинец – бандеровец. Хотели демилитаризации, а у Украины самое современное оружие
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
  "Не было последней капли". Dantes рассказал, как они с Дорофеевой писали пост о расставании
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
"Тебя обманули". Макаревич 9 мая записал песню для российских солдат. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Разумков показал совместное фото с матерью – известной театральной и киноактрисой (196734)
2
Кондратюк о замалчивающей войну Паперной: Как Сумская может отвечать за то, что делает ее дочь? Единственное – полностью разорвать отношения (59164)
3
"Назло всем врагам и на радость друзьям". Юрий Луценко сообщил о пополнении в семье (37103)
4
"Раскладушка чертова", "Лечись, алкобройлер!" Волочкова, посоветовавшая россиянам пить, возмутила сеть шпагатом с верхнего ракурса (33335)
5
"Когда в спальню Х...йлу привели гимнастку Алину К., она радостно согласилась на интим с вождем, но выдвинула условие". Кондратюк написал биографию Путина (29186)
6
"Это ее история, и я к ней отношения не имею". Сын Повалий высказался о матери, которая спела "Пісню про рушник" российским оккупантам в Кремле (28473)
7
"Дед воевал за Отчизну, а ты, сука, продала Украину". Лолита возмутила сеть постом о Дне Победы (19726)
8
Руслана, Тина Кароль, Сердючка, Джамала, Go-A. Кто и как представлял Украину на "Евровидении". Видео (17549)
 
 
 
 