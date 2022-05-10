Глава Сумской ОВА сообщил о сильных взрывах в Шосткинском районе

В Шосткинском районе произошло несколько сильных взрывов по разным городам, рассказал Живицкий (фото иллюстративное) Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной государственной (военной) администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Сумская область, Шосткинский район. Несколько сильных взрывов по разным городам", – написал руководитель ОВА.

При этом Живицкий попросил жителей не покидать укрытий во время воздушной тревоги.

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