9 мая оккупанты обстреляли две общины в Сумской области – глава ОВА

"Сумская область. Вечер 9 мая завершился тревогой и обстрелами. Около 22.00 россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин", – написал он.
По словам Живицкого, пострадавших в результате обстрела нет, информация о разрушениях инфраструктуры уточняется.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Сумская область была освобождена от российских оккупантов в апреле. Впоследствии российские войска несколько раз обстреливали территорию украинского региона, в частности из авиации и реактивных систем залпового огня "Град".