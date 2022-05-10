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ВОЙНА В УКРАИНЕ

9 мая оккупанты обстреляли две общины в Сумской области – глава ОВА

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Живицкий: Вечер 9 мая завершился тревогой и обстрелами
Живицкий: Вечер 9 мая завершился тревогой и обстрелами
Фото: Dmytro Zhyvytskyy / Facebook

Вечером 9 мая российские оккупанты обстреляли две общины в Сумской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

"Сумская область. Вечер 9 мая завершился тревогой и обстрелами. Около 22.00 россияне обстреляли территории Новослободской и Ворожбянской общин", – написал он.

По словам Живицкого, пострадавших в результате обстрела нет, информация о разрушениях инфраструктуры уточняется.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Сумская область была освобождена от российских оккупантов в апреле. Впоследствии российские войска несколько раз обстреливали территорию украинского региона, в частности из авиации и реактивных систем залпового огня "Град".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Сумская область, обстрелы, война России против Украины, Дмитрий Живицкий
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