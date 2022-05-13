Войска РФ перебрасывают артиллерию в Брянскую область РФ для обстрелов Черниговской области – Генштаб ВСУ

"На северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях [РФ]. По имеющейся информации, противник перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины", – говорится в сообщении.
На харьковском направлении оккупанты за прошлые сутки наступательных действий не проводили.
"Основные усилия [войска РФ] сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое. В Воронежской и Белгородской областях РФ продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы", – проинформировали в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Часть Черниговской области была оккупирована после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В начале апреля северные регионы Украины были освобождены от российских оккупантов. В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщали, что Россия перегруппировывала свои войска, чтобы сосредоточить усилия на подготовке наступления на востоке Украины, цель которого – оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей.
Несмотря на выход из северных регионов Украины, военные РФ обстреливают Черниговскую и Сумскую области с российской территории.