Войска РФ перебрасывают артиллерию в Брянскую область РФ для обстрелов Черниговской области – Генштаб ВСУ

Черниговская область была освобождена от оккупантов в апреле Фото: EPA

"На северском направлении проходят мероприятия усиленной охраны участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях [РФ]. По имеющейся информации, противник перебрасывает в приграничные районы Брянской области дополнительных подразделений артиллерии для наращивания провокационных обстрелов населенных пунктов Черниговской области, расположенных вблизи государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

На харьковском направлении оккупанты за прошлые сутки наступательных действий не проводили.

"Основные усилия [войска РФ] сосредоточили на недопущении продвижения наших войск в районе населенного пункта Веселое. В Воронежской и Белгородской областях РФ продлено до 25 мая 2022 года действие повышенного уровня террористической угрозы", – проинформировали в Генштабе.

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