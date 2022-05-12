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В Черниговской области снесут монумент "Три сестры", посвященный "дружбе" Украины, России и Беларуси

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Монумент находится на границе Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь
Монумент находится на границе Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь
Фото: cg.gov.ua

В Черниговской областной военной администрации начали процесс ликвидации монумента "Три сестры", который посвящен "дружбе" Украины, России и Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Черниговской ОВА.

Такое решение 12 мая единогласно приняли на заседании консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОВА.

До сих пор монумент считался памяткой истории. ОВА сейчас готовит пакет документов для снятия его с учета памяток истории местного значения. Затем документы передадут Минкульту и тогда монумент можно будет демонтировать.

Монумент "Три сестры" находится в селе Сеньковка – на границе Украины, Российской Федерации и Республики Беларуси, его установили в 1975 году.

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, названия которых связаны с РФ или представителями России – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25.

Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.

В Харькове переименовали Московский проспект, Московский район, Белгородское шоссе и Белгородский спуск, а в Киеве 10 мая закончилось голосование о переименовании пяти станций метро.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Беларусь, памятник, Черниговская область
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