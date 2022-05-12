В Черниговской области снесут монумент "Три сестры", посвященный "дружбе" Украины, России и Беларуси

Такое решение 12 мая единогласно приняли на заседании консультативного совета по вопросам охраны культурного наследия при департаменте культуры и туризма, национальностей и религий Черниговской ОВА.

До сих пор монумент считался памяткой истории. ОВА сейчас готовит пакет документов для снятия его с учета памяток истории местного значения. Затем документы передадут Минкульту и тогда монумент можно будет демонтировать.

Монумент "Три сестры" находится в селе Сеньковка – на границе Украины, Российской Федерации и Республики Беларуси, его установили в 1975 году.