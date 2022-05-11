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В Харькове переименовали Московский проспект и еще три топонима, связанных с РФ

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Мэр Харькова анонсировал массовое переименование улиц города
Мэр Харькова анонсировал массовое переименование улиц города
Фото: depositphotos.com

Харьковский горсовет на заседании 11 мая переименовал четыре топонима, названия которых были связаны с Россией. Об этом сообщила пресс-служба горсовета.

В городе переименовали:

  • Московский проспект – на проспект Героев Харькова;
  • Московский район – на Салтовский;
  • Белгородское шоссе – на Харьковское шоссе;
  • Белгородский спуск – на улицу Героев Спасателей.

Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что в городе еще осталось очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором.

"Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины", – подчеркнул Терехов.

Контекст:

После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, названия которых связаны с РФ или представителями России – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25.

Кроме того, в УжгородеТернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.

В Киеве 10 мая закончилось голосование о переименовании пяти станций метро.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Харьков, Игорь Терехов, Харьковский горсовет, переименование
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