В Харькове переименовали Московский проспект и еще три топонима, связанных с РФ

В городе переименовали:

Московский проспект – на проспект Героев Харькова;

Московский район – на Салтовский;

Белгородское шоссе – на Харьковское шоссе;

Белгородский спуск – на улицу Героев Спасателей.

Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что в городе еще осталось очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором.

"Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины", – подчеркнул Терехов.