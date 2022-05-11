В Харькове переименовали Московский проспект и еще три топонима, связанных с РФ

В городе переименовали:
Мэр города Игорь Терехов подчеркнул, что в городе еще осталось очень много названий улиц, связанных со страной-агрессором.
"Поэтому я предлагаю на следующую сессию подготовить список топонимов, подлежащих переименованию. И тогда мы учтем и Мариуполь, и многие другие города, разрушенные российским агрессором, в которых погибли славные воины ВСУ и мирные жители. Я уверен, что у нас хватит и улиц, и переулков, и школ для их переименования в честь героев, отдавших свою жизнь за независимость Украины", – подчеркнул Терехов.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, названия которых связаны с РФ или представителями России – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25.
Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.
В Киеве 10 мая закончилось голосование о переименовании пяти станций метро.