В Харькове согласовали переименование нескольких топонимов, связанных с Россией

Депутатам предлагают переименовать топонимы следующим образом:

проспект Московский – проспект Героев Харькова;

Московский район – Салтовский район;

Белгородское шоссе – Харьковское шоссе;

Белгородский спуск – улица Героев Спасателей.

Сессия Харьковского городского совета, на которой рассмотрят вопрос переименования, начнется 11 мая в 12.00 и пройдет в дистанционном режиме.