В Харькове согласовали переименование нескольких топонимов, связанных с Россией

Депутатам предлагают переименовать топонимы следующим образом:
Сессия Харьковского городского совета, на которой рассмотрят вопрос переименования, начнется 11 мая в 12.00 и пройдет в дистанционном режиме.
После начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустили процесс переименования улиц, названия которых связаны с РФ или представителями России –в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.
В Киеве 10 мая закончилось голосование о переименовании пяти станций метро.