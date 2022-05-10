"Бучанская" и "Стуса". Киевляне определились с новыми названиями станций метро

Большинство проголосовавших выбрали такие варианты переименования для станций:
В ближайшее время будет подготовлен проект решения о переименовании. Его должен рассмотреть Киевсовет.
Брагинский 15 апреля начал онлайн-опрос "Дерусификация киевского метро" по переименованию пяти станций, названия которых связаны с Россией, Беларусью или советской армией.
Также после начала полномасштабной войны в Украине ряд украинских городов запустил процесс переименования улиц, чьи названия связаны с РФ или российскими деятелями – в Ужгороде переименуют 58 улиц, в Ивано-Франковске – 25. Кроме того, в Ужгороде, Тернополе и Мукачево убрали памятники российскому поэту Александру Пушкину. В Мукачево также демонтировали памятник советскому танку, установленный еще в 1969 году.