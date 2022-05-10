"Бучанская" и "Стуса". Киевляне определились с новыми названиями станций метро

В ближайшее время будет подготовлен проект решения о переименовании станций Фото: Брагінський Віктор / Facebook

Большинство проголосовавших выбрали такие варианты переименования для станций:

"Берестейскую" в "Бучанскую";

"Площадь Льва Толстого" в "Василия Стуса";

"Героев Днепра" в "Героев Украины";

"Минскую" в "Варшавскую";

"Дружбы народов" в "Ботаническую".

В ближайшее время будет подготовлен проект решения о переименовании. Его должен рассмотреть Киевсовет.