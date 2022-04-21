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Фото женщины с младенцем из киевского метро стало иконой в Неаполе

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Образ украинки стал иконой в храме итальянского Неаполя
Образ украинки стал иконой в храме итальянского Неаполя
Фото: Vyacheslav Okun SJ / Facebook

Изображение украинки с младенцев на руках из киевского метро стало иконой в храме итальянского Неаполя. Соответствующее фото 15 апреля на своем Facebook опубликовал украинский священник-иезуит Вячеслав Окунь, который сейчас учится в Риме. Подробную историю "украинской Мадонны" он пересказал 20 апреля "BBC News Україна".

В первые дни вторжения России в Украину соцсети и СМИ облетело фото с кормящей грудью женщиной на платформе киевского метро. Как выяснилось позже, женщина с младенцем в метро – это киевлянка Татьяна Близняк с дочерью Маричкой, которой в то время исполнилось два месяца.

25 февраля Татьяна с мужем, дочерью и мопсом Фиби спустились в метро, когда в Киеве раздалась воздушная тревога.

Фото украинки, кормящей младенца, сделал венгерский журналист издание Teleks Андраш Фельдеш. 26 февраля на YouTube-канале издания вышел репортаж из киевского метро, одними из героев которого стала семья Близняк. Фельдеш также опубликовал снимок в своем Instagram.

В дальнейшем фото послужило источником вдохновения для днепровской художницы Марины Соломенниковой. 5 марта в Instagram она опубликовала работу по мотивам снимка, где изобразила Татьяну на фоне схемы движения поездов киевского метрополитена и с золотым нимбом над головой.

14 марта эту же иллюстрацию опубликовал у себя в Twitter консультант ватиканского секретариата по делам коммуникаций Джеймс Мартин с подписью "Богоматерь Киевская, молись за нас".

А уже 15 апреля стало известно, что эта картина стала иконой в храме итальянского Неаполя. Священник Окунь опубликовал несколько фото из этого храма.

Окунь был инициатором создания такой иконы и получил разрешение художницы из Днепра. По его словам, важно было в Италии, где сейчас, как и в большинстве стран Европы, находятся украинские беженцы, иметь что-нибудь знакомое из Украины. Символом такого единства стала Киевская Мадонна.

У изображения матери с младенцем в храме Неаполя горят свечи, стоят цветы и проводятся богослужения.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Киев, метро, икона, Неаполь, война России против Украины
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