Фото женщины с младенцем из киевского метро стало иконой в Неаполе

В первые дни вторжения России в Украину соцсети и СМИ облетело фото с кормящей грудью женщиной на платформе киевского метро. Как выяснилось позже, женщина с младенцем в метро – это киевлянка Татьяна Близняк с дочерью Маричкой, которой в то время исполнилось два месяца.

25 февраля Татьяна с мужем, дочерью и мопсом Фиби спустились в метро, когда в Киеве раздалась воздушная тревога.

Фото украинки, кормящей младенца, сделал венгерский журналист издание Teleks Андраш Фельдеш. 26 февраля на YouTube-канале издания вышел репортаж из киевского метро, одними из героев которого стала семья Близняк. Фельдеш также опубликовал снимок в своем Instagram.

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В дальнейшем фото послужило источником вдохновения для днепровской художницы Марины Соломенниковой. 5 марта в Instagram она опубликовала работу по мотивам снимка, где изобразила Татьяну на фоне схемы движения поездов киевского метрополитена и с золотым нимбом над головой.

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14 марта эту же иллюстрацию опубликовал у себя в Twitter консультант ватиканского секретариата по делам коммуникаций Джеймс Мартин с подписью "Богоматерь Киевская, молись за нас".

Our Lady of Kyiv, pray for us. pic.twitter.com/T5IRaMPP0F — James Martin, SJ (@JamesMartinSJ) March 14, 2022

А уже 15 апреля стало известно, что эта картина стала иконой в храме итальянского Неаполя. Священник Окунь опубликовал несколько фото из этого храма.

фотогалерея ( 1 из 2) Фото: Vyacheslav Okun SJ / Facebook Фото: Vyacheslav Okun SJ / Facebook

Окунь был инициатором создания такой иконы и получил разрешение художницы из Днепра. По его словам, важно было в Италии, где сейчас, как и в большинстве стран Европы, находятся украинские беженцы, иметь что-нибудь знакомое из Украины. Символом такого единства стала Киевская Мадонна.

У изображения матери с младенцем в храме Неаполя горят свечи, стоят цветы и проводятся богослужения.